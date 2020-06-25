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"الصحة" تعلن تسجيل 3372 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 170639

بـ1597 مصاباً .. مدن الشرقية تسجّل أعلى معدل يومي لإصابات "كورونا"

الدمام جاءت في المقدمة بـ333 حالة تليها الهفوف والقطيف بـ"304 حالات"

سجلت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية اليوم ، أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا بـ1597 إصابة جديدة.

وتصدرت مدينة الدمام عدد الإصابات الجديدة بـ333 مصاباً ، فيما سجلت الهفوف 304 ، القطيف 304 ، الخبر 139 ، المبرز 130 ، الظهران 100 ، صفوى 81 ، حفر الباطن 59 ، الجبيل 58 ، راس تنورة 45 ، بقيق 16، النعيرية 5 ، مليجة 8 ، الخفجي 7 ، سلوى 5 ، البطحاء 2 ، سيهات1.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الخميس، تسجيل 3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 170639 حالة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 5085 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 117882، وذكرت أنها سجلت 41 حالة وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 1428.

من جهته أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أن الكمامات بمختلف أنواعها جزء مهم من إجراءات الوقاية في هذه المرحلة مع الإجراءات الأخرى، مشددًا على قدرتها على منع انتقال العدوى.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ1597 مصاباً .. مدن الشرقية تسجّل أعلى معدل يومي لإصابات "كورونا"
سبق

سجلت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية اليوم ، أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا بـ1597 إصابة جديدة.

وتصدرت مدينة الدمام عدد الإصابات الجديدة بـ333 مصاباً ، فيما سجلت الهفوف 304 ، القطيف 304 ، الخبر 139 ، المبرز 130 ، الظهران 100 ، صفوى 81 ، حفر الباطن 59 ، الجبيل 58 ، راس تنورة 45 ، بقيق 16، النعيرية 5 ، مليجة 8 ، الخفجي 7 ، سلوى 5 ، البطحاء 2 ، سيهات1.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الخميس، تسجيل 3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 170639 حالة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 5085 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 117882، وذكرت أنها سجلت 41 حالة وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 1428.

من جهته أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أن الكمامات بمختلف أنواعها جزء مهم من إجراءات الوقاية في هذه المرحلة مع الإجراءات الأخرى، مشددًا على قدرتها على منع انتقال العدوى.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
04:30 PM

بـ1597 مصاباً .. مدن الشرقية تسجّل أعلى معدل يومي لإصابات "كورونا"

الدمام جاءت في المقدمة بـ333 حالة تليها الهفوف والقطيف بـ"304 حالات"

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حامد العلي - الدمام
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2,026

سجلت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية اليوم ، أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا بـ1597 إصابة جديدة.

وتصدرت مدينة الدمام عدد الإصابات الجديدة بـ333 مصاباً ، فيما سجلت الهفوف 304 ، القطيف 304 ، الخبر 139 ، المبرز 130 ، الظهران 100 ، صفوى 81 ، حفر الباطن 59 ، الجبيل 58 ، راس تنورة 45 ، بقيق 16، النعيرية 5 ، مليجة 8 ، الخفجي 7 ، سلوى 5 ، البطحاء 2 ، سيهات1.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الخميس، تسجيل 3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 170639 حالة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 5085 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 117882، وذكرت أنها سجلت 41 حالة وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 1428.

من جهته أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أن الكمامات بمختلف أنواعها جزء مهم من إجراءات الوقاية في هذه المرحلة مع الإجراءات الأخرى، مشددًا على قدرتها على منع انتقال العدوى.

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