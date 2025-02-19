مواطن يتهم مستشفى بالطائف بالإهمال ومدير صحة الطائف يحيل الشكوى للتحقيق

التواصل مع أسرتها لتقييم وضعها الصحي ومراجعة الإجراء الطبي وخطة العلاج

اتهم مواطن بمحافظة الطائف الكادر الطبي بأحد المستشفيات الحكومية بالإهمال والتقاعس والمماطلة في علاج شقيقته على الرغم من اكتشاف كيس دهني وعدة أمراض أخرى منذ سبعة أشهر ولم يتم تقديم العلاج المناسب لها ما أثر عليهم نفسيًا وترتبت عليها تعطل مصالحه وأضرار له في عمله من جراء متابعته المستمرة للمستشفى دون حلول، فيما أحال مدير صحة الطائف سعيد جابر القحطاني شكوى المريضة للمتابعة للتحقيق ومراجعة ملفها.

حيث اشتكى المواطن عائض المالكي من عدم الاهتمام بصحة شقيقته "هدى" يقول إن أختي سبق تنويمها في بداية مرضها في مجمع الملك فيصل الطبي بتاريخ ٢٢ / ١٢/ ١٤٤٠ولمدة يومين وفي خلال هذين اليومين تم عمل إشاعة CT بصبغة وبعد معاينة أحد الأطباء ذكر أنه يوجد كيس دهني في الجنب الأيمن والتهاب في الدم والتهاب بالولب وبعد ذلك تم تحويلها من قِبل الدكتور إلى مستشفى النساء والولادة لمعالجة التهاب الدم وفك الولب من قِبل الأطباء المختصين بقسم النساء والولادة.

وأضاف "المالكي" أنه وبعد الذهاب إلى مستشفى النساء والولادة لم يتم تقديم العلاج المناسب للمريضة من تاريخ أول موعد من شهر١/ ١٤٤١ إلى آخر موعد في شهر ١٦ / ٦ / ١٤٤١بل يتم فقط تجديد الموعد في كل مرة، حيث يدل هذا على الإهمال والتقصير وعدم المبالاة تجاه المريضة.

من جانب آخر، ذكر عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لصحة الطائف أنه أحال مدير صحة الطائف سعيد القحطاني شكوى المريضة للمتابعة للتحقيق ومراجعة ملف المريضة، كما تم التواصل مع أسرة المريضة والتي حضرت بشكل استثنائي لتقييم وضعها الصحي ومراجعة الإجراء الطبي وخطة العلاج، وهو الأمر الذي نوليه الاهتمام في الوقت الحالي فيما يجري تدقيق بقية الإجراءات، ومدى سلامتها شكوى للمتابعة للتحقيق ومراجعة ملفها.