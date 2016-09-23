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وزارة الخارجية تعلن: تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة

للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع كورونا

أعلنت وزارة الخارجية تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة.

وقالت: في إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة كورونا، قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة السياحة بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.

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وزارة الخارجية تعلن: تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة
سبق

أعلنت وزارة الخارجية تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة.

وقالت: في إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة كورونا، قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة السياحة بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
06:55 PM

وزارة الخارجية تعلن: تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة

للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,617

أعلنت وزارة الخارجية تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة.

وقالت: في إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة كورونا، قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة السياحة بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.

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