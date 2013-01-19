وزير التعليم يرعى المؤتمر الدولي الثامن للموارد المائية والبيئة الجافة

يهدف لتبادل العلوم والمعارف ويساهم في الاستفادة من التقنيات الحديثة

يرعى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، المؤتمر الدولي الثامن للموارد المائية والبيئة الجافة، الذي يُقام خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2019م، في جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، وكل من: جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

ذكر ذلك الدكتور عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ، رئيس الهيئة الإشرافية للمؤتمر والمشرف على معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء بجامعة الملك سعود.

وأكد أن رعاية وزير التعليم لهذا المؤتمر هي مصدر فخر واعتزاز؛ لما تعكسه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام وتشجيع للقاءات العلمية العالمية التي تعقد في المملكة، والتي تهدف إلى تطوير البحث العلمي بما يعود بالخير على المملكة، وجميع دول العالم.

وتحظى جامعة الملك سعود بدعم متواصل من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله؛ لما تقدم من جهود متميزة في مجال التعليم والبحث العلمي وفق رؤية 2030 وتوجهات القيادة الحكيمة.

وأضاف: إن المؤتمر الدولي الثامن للموارد المائية والبيئة الجافة هو الثامن من سلسلة مؤتمرات دولية نُظّمت منذ العام 2004م وشارك فيها نخبة من علماء وخبراء المياه حول العالم. ويهدف المؤتمر لإتاحة الفرصة لالتقاء العلماء والباحثين والعاملين في قطاع المياه وتبادل العلوم والمعارف في مجالات البيئة والمياه والصحراء، كما يساهم في الاستفادة من التقنيات الحديثة في دراسات المناطق الجافة وشبه الجافة ومواردها الطبيعية، وكذلك الاطلاع على أحدث الطرق والتقنيات المتبعة في المحافظة على موارد المياه وطرق استدامتها والمحافظة عليها. ويهدف أيضاً إلى تبادل الخبرات بين متّخذي القرار والخبراء والعلماء بهدف الوصول إلى تكاملية وشمولية الحلول للمشاكل ذات الصلة بالمياه.

ويشتمل هذا المؤتمر على خمسة محاور رئيسة هي: الموارد المائية، والبيئة الجافة، وترشيد المياه والمحافظة عليها، واستخدام التقنيات الحديثة في دراسة البيئة الجافة والموارد الطبيعية الخاصة بها، بالإضافة إلى المحور الخامس الخاص بالزراعة المائية. تقدم للمؤتمر 316 ورقة علمية تم قبول 105 ورقات موزعة على 22 جلسة علمية، بالإضافة إلى 77 ملصقًا علميًّا. شارك في إعداد الأوراق العلمية والملصقات علماء وباحثون من 34 دولة شملت: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، وجمهورية مصر العربية، والمغرب، والجزائر، وتونس، ولبنان، والسودان، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وسويسرا، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، والتشيك، واليابان، وماليزيا، وباكستان، والهند، وبنجلادش، ونيجيريا، وكينيا.

ونوه المشرف على المؤتمر إلى أنه سيبدأ التسجيل في تمام الساعة الثامنة صباحاً وسيقام حفل الافتتاح في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 16 من جمادى الأولى 1440هـ الموافق 22 من يناير 2019م في جامعة الملك سعود (قاعة 26 ب) في مركز الجامعة، وستعقد الجلسات العلمية في ثلاث قاعات (26 ب، الدرعية، والدروازة) على مدى ثلاثة أيام.

كما نوه إلى أنه سيقام معرض مصاحب للمؤتمر تشارك فيه عدة جهات حكومية وجمعيات وشركات ومؤسسات خاصة، وذلك في البهو الرئيس للجامعة، وسيكون المعرض متاحاً خلال أيام المؤتمر (8:00 صباحاً – 6:00 مساء).