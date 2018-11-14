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9 شركات باكستانية تعرض منتجاتها في "فودكس 2018"

"عبدالعزيز بن نواف" افتتح المعرض.. يستمر 3 أيام

تشارك 9 شركات باكستانية في معرض "فودكس 2018" المقام في جدة حالياً، حيث اختارت هيئة تنمية الصادرات الباكستانية بالتعاون مع القسم التجاري بالقنصلية العامة الباكستانية، 9 شركات راسخة لعرض منتجاتها المتنوعة ذات عالية الجودة في السوق السعودي.

يُذكر أن معرض "فودكس" ينعقد للمرة السادسة في قاعة المعارض بجدة في الفترة 12-15 نوفمبر 2018، وافتتح الأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز، رئيس لجنة السياحة والترفية بغرفة جدة المعرض البارحة.

وأكد المستشار التجاري شهزاد أحمد خان أن ترويج العلاقات التجارية بين باكستان والمملكة العربية السعودية هو أحد أهم مسؤوليات القنصلية الباكستانية.

وقال: إن الشركات للباكستانية التسعة المشاركة في المعرض هي من كبرى شركات الصادرات الباكستانية في مجالات الأرز والفاكهة الطازجة والخضار والأغذية المصنعة والأطعمة الجاهزة للأكل والمشروبات والتوابل والمخابز والحلويات.

وأشار إلى أن المملكة تستورد منتجات الطعام والمشروبات والمرطبات تفوق أكثر من 25 مليار دولار سنوياً؛ وذلك لتلبية متطلبات الاستهلاك المتزايد؛ بسبب تزايد عدد السكان وعدد الحجاج والمعتمرين القادمين إلى المملكة لأداء المشاعر المقدسة.

وتابع: بما أن باكستان بلد زراعي وأن 50% من صادراتها من الزراعة والنسيج، فلديها إمكانيات هائلة لزيادة صادرتها من خلال الاستفادة من سوق المواد الغذائية الحلال في المملكة، والفرص الهائلة الناشئة عبر الرؤية 2030 لتعزيز الأعمال الثنائي والاستثمار.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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9 شركات باكستانية تعرض منتجاتها في "فودكس 2018"
سبق

تشارك 9 شركات باكستانية في معرض "فودكس 2018" المقام في جدة حالياً، حيث اختارت هيئة تنمية الصادرات الباكستانية بالتعاون مع القسم التجاري بالقنصلية العامة الباكستانية، 9 شركات راسخة لعرض منتجاتها المتنوعة ذات عالية الجودة في السوق السعودي.

يُذكر أن معرض "فودكس" ينعقد للمرة السادسة في قاعة المعارض بجدة في الفترة 12-15 نوفمبر 2018، وافتتح الأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز، رئيس لجنة السياحة والترفية بغرفة جدة المعرض البارحة.

وأكد المستشار التجاري شهزاد أحمد خان أن ترويج العلاقات التجارية بين باكستان والمملكة العربية السعودية هو أحد أهم مسؤوليات القنصلية الباكستانية.

وقال: إن الشركات للباكستانية التسعة المشاركة في المعرض هي من كبرى شركات الصادرات الباكستانية في مجالات الأرز والفاكهة الطازجة والخضار والأغذية المصنعة والأطعمة الجاهزة للأكل والمشروبات والتوابل والمخابز والحلويات.

وأشار إلى أن المملكة تستورد منتجات الطعام والمشروبات والمرطبات تفوق أكثر من 25 مليار دولار سنوياً؛ وذلك لتلبية متطلبات الاستهلاك المتزايد؛ بسبب تزايد عدد السكان وعدد الحجاج والمعتمرين القادمين إلى المملكة لأداء المشاعر المقدسة.

وتابع: بما أن باكستان بلد زراعي وأن 50% من صادراتها من الزراعة والنسيج، فلديها إمكانيات هائلة لزيادة صادرتها من خلال الاستفادة من سوق المواد الغذائية الحلال في المملكة، والفرص الهائلة الناشئة عبر الرؤية 2030 لتعزيز الأعمال الثنائي والاستثمار.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
05:17 PM

9 شركات باكستانية تعرض منتجاتها في "فودكس 2018"

"عبدالعزيز بن نواف" افتتح المعرض.. يستمر 3 أيام

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يوسف سفر - جدة
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تشارك 9 شركات باكستانية في معرض "فودكس 2018" المقام في جدة حالياً، حيث اختارت هيئة تنمية الصادرات الباكستانية بالتعاون مع القسم التجاري بالقنصلية العامة الباكستانية، 9 شركات راسخة لعرض منتجاتها المتنوعة ذات عالية الجودة في السوق السعودي.

يُذكر أن معرض "فودكس" ينعقد للمرة السادسة في قاعة المعارض بجدة في الفترة 12-15 نوفمبر 2018، وافتتح الأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز، رئيس لجنة السياحة والترفية بغرفة جدة المعرض البارحة.

وأكد المستشار التجاري شهزاد أحمد خان أن ترويج العلاقات التجارية بين باكستان والمملكة العربية السعودية هو أحد أهم مسؤوليات القنصلية الباكستانية.

وقال: إن الشركات للباكستانية التسعة المشاركة في المعرض هي من كبرى شركات الصادرات الباكستانية في مجالات الأرز والفاكهة الطازجة والخضار والأغذية المصنعة والأطعمة الجاهزة للأكل والمشروبات والتوابل والمخابز والحلويات.

وأشار إلى أن المملكة تستورد منتجات الطعام والمشروبات والمرطبات تفوق أكثر من 25 مليار دولار سنوياً؛ وذلك لتلبية متطلبات الاستهلاك المتزايد؛ بسبب تزايد عدد السكان وعدد الحجاج والمعتمرين القادمين إلى المملكة لأداء المشاعر المقدسة.

وتابع: بما أن باكستان بلد زراعي وأن 50% من صادراتها من الزراعة والنسيج، فلديها إمكانيات هائلة لزيادة صادرتها من خلال الاستفادة من سوق المواد الغذائية الحلال في المملكة، والفرص الهائلة الناشئة عبر الرؤية 2030 لتعزيز الأعمال الثنائي والاستثمار.

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