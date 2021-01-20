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بالفيديو.. سماع دوي انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد

نقلت وكالة "رويترز" عن تلفزيون إسباني محلي أنه سُمِعَ دوي انفجار في وسط العاصمة الإسبانية مدريد.

وذكرت قناة "لا سيكستا" التلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن دوي انفجار ضخم سُمع في وسط العاصمة الإسبانية مدريد، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

وأبلغ شاهدان "رويترز" بأنهما سمعا انفجاراً مدوياً. وقالا إن عموداً من الدخان تصاعد في سماء المنطقة بعد الانفجار.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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بالفيديو.. سماع دوي انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد
سبق

نقلت وكالة "رويترز" عن تلفزيون إسباني محلي أنه سُمِعَ دوي انفجار في وسط العاصمة الإسبانية مدريد.

وذكرت قناة "لا سيكستا" التلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن دوي انفجار ضخم سُمع في وسط العاصمة الإسبانية مدريد، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

وأبلغ شاهدان "رويترز" بأنهما سمعا انفجاراً مدوياً. وقالا إن عموداً من الدخان تصاعد في سماء المنطقة بعد الانفجار.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
05:39 PM

بالفيديو.. سماع دوي انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,968

نقلت وكالة "رويترز" عن تلفزيون إسباني محلي أنه سُمِعَ دوي انفجار في وسط العاصمة الإسبانية مدريد.

وذكرت قناة "لا سيكستا" التلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن دوي انفجار ضخم سُمع في وسط العاصمة الإسبانية مدريد، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

وأبلغ شاهدان "رويترز" بأنهما سمعا انفجاراً مدوياً. وقالا إن عموداً من الدخان تصاعد في سماء المنطقة بعد الانفجار.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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