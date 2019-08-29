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صور منقولة ومشاعر لا توصف ورسائل.. قسيس يُشهر إسلامه ويكلله بالحج

أدى الفريضة هذا العام عبر برنامج "الندوة" السنوي وضمن ضيوف 5 دول

أكد القسيس "جوزي ريناتو دس جيسوس فييرا"، الذي أعلن إسلامه منذ عامين، أن فرحته بأداء فريضة الحج لهذا العام لا توصف، وأنه ما كان يتخيل جمال هذه المشاهد التي تَجَسّدت في تلاحم المسلمين أمة واحدة؛ حيث ملأت قلبه أحاسيس روحية لا توصف.

وأشاد "فييرا" وهو برازيلي الجنسية من ولاية سيرجيبي، بما لاقاه من حسن الاستضافة، وإعجابه بالدروس العلمية التي تَعَلّم منها كثيرًا من معاني وقيم الإسلام ومقاصد الحج الذي جسّد معاني الوحدة، وبيّن تجرد المسلمين لرب العالمين.

وأضاف أنه كان ينقل الأحداث التي يعايشها والصور والمقاطع المرئية والرسائل للمسلمين الجدد في منطقته في البرازيل؛ ليشاركوه إعجابه بروعة الحج وعظمة وجمال الطاعة.

وكان "جوزي" قد أدى فريضة الحج لهذا العام، ضمن برنامج الحج السنوي الذي تُنفذه الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ حيث استضافت (100) حاج وحاجة من خمس دول وهي (البرازيل، المكسيك، فنزويلا، البيرو، كولومبيا).

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صور منقولة ومشاعر لا توصف ورسائل.. قسيس يُشهر إسلامه ويكلله بالحج
سبق

أكد القسيس "جوزي ريناتو دس جيسوس فييرا"، الذي أعلن إسلامه منذ عامين، أن فرحته بأداء فريضة الحج لهذا العام لا توصف، وأنه ما كان يتخيل جمال هذه المشاهد التي تَجَسّدت في تلاحم المسلمين أمة واحدة؛ حيث ملأت قلبه أحاسيس روحية لا توصف.

وأشاد "فييرا" وهو برازيلي الجنسية من ولاية سيرجيبي، بما لاقاه من حسن الاستضافة، وإعجابه بالدروس العلمية التي تَعَلّم منها كثيرًا من معاني وقيم الإسلام ومقاصد الحج الذي جسّد معاني الوحدة، وبيّن تجرد المسلمين لرب العالمين.

وأضاف أنه كان ينقل الأحداث التي يعايشها والصور والمقاطع المرئية والرسائل للمسلمين الجدد في منطقته في البرازيل؛ ليشاركوه إعجابه بروعة الحج وعظمة وجمال الطاعة.

وكان "جوزي" قد أدى فريضة الحج لهذا العام، ضمن برنامج الحج السنوي الذي تُنفذه الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ حيث استضافت (100) حاج وحاجة من خمس دول وهي (البرازيل، المكسيك، فنزويلا، البيرو، كولومبيا).

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
09:43 AM

صور منقولة ومشاعر لا توصف ورسائل.. قسيس يُشهر إسلامه ويكلله بالحج

أدى الفريضة هذا العام عبر برنامج "الندوة" السنوي وضمن ضيوف 5 دول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد القسيس "جوزي ريناتو دس جيسوس فييرا"، الذي أعلن إسلامه منذ عامين، أن فرحته بأداء فريضة الحج لهذا العام لا توصف، وأنه ما كان يتخيل جمال هذه المشاهد التي تَجَسّدت في تلاحم المسلمين أمة واحدة؛ حيث ملأت قلبه أحاسيس روحية لا توصف.

وأشاد "فييرا" وهو برازيلي الجنسية من ولاية سيرجيبي، بما لاقاه من حسن الاستضافة، وإعجابه بالدروس العلمية التي تَعَلّم منها كثيرًا من معاني وقيم الإسلام ومقاصد الحج الذي جسّد معاني الوحدة، وبيّن تجرد المسلمين لرب العالمين.

وأضاف أنه كان ينقل الأحداث التي يعايشها والصور والمقاطع المرئية والرسائل للمسلمين الجدد في منطقته في البرازيل؛ ليشاركوه إعجابه بروعة الحج وعظمة وجمال الطاعة.

وكان "جوزي" قد أدى فريضة الحج لهذا العام، ضمن برنامج الحج السنوي الذي تُنفذه الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ حيث استضافت (100) حاج وحاجة من خمس دول وهي (البرازيل، المكسيك، فنزويلا، البيرو، كولومبيا).

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