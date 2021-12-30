شرطة جازان تضبط 5 مقيمين بحوزتهم 50 طنًا من الكيابل والأسلاك النحاسية المسروقة

سرقوها من مرافق ومشروعات إحدى الشركات بالمنطقة .. وجرى إيقافهم وإحالتهم للنيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الأربعاء، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة صامطة تمكنت من ضبط موقع يديره (5) مقيمين من الجنسية اليمنية، بداخله (50) طنًا من الكيابل والأسلاك النحاسية.

وتفصيلاً، أوضح متحدث الشرطة أن الجناة سرقوا الكيابل والأسلاك النحاسية من مرافق ومشروعات إحدى الشركات في عددٍ من محافظات ومراكز المنطقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.