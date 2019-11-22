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فتح باب التسجيل في مسابقات "إنسومنيا السعودية"

ضمن فعاليات موسم الرياض.. وتصل جوائزها 10 آلاف دولار

ينطلق ضمن فعاليات موسم الرياض، وتحديدًا في واجهة الرياض، أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية "مهرجان إنسومنيا السعودية"، الذي يضم بين فعالياته مسابقة "كوسبلاي إنسومنيا" السعودية، والتي تصل إجمالي جوائزها إلى 10 آلاف دولار أمريكي، ويخوض غمار منافساتها مشاركون هواة ومحترفون؛ حيث من المقرّر أن تنطلق يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019م.

وتبلغ جائزة المركز الأول في مسابقة "كوسبلاي" للمحترفين، 8000 دولار أمريكي، بينما يحصل الفائز في المركز الأول في مسابقة "كوسبلاي" للهواة على مبلغ 2000 دولار أمريكي، ويكرم الفائزان بالمركزين الثاني والثالث بدروعٍ تذكارية.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أفضل محترفي "كوسبلاي"؛ حيث يتمتع جميع الحكام بخبرة واسعة في مسابقة "الكوسبلاي" من خلال فعاليات حول العالم، وفاز بعضهم بمسابقات مرموقة، مثل قمة "كوسبلاي" العالمية في اليابان.

وتجتمع في مهرجان "إنسومنيا السعودية" الذي يحتضن مسابقة "كوسبلاي"، أشهر الألعاب الإلكترونية والكلاسيكية والعديد من البطولات التنافسية؛ حيث ستدشّن فعالياته بتاريخ 27 نوفمبر وتستمر حتى 30 نوفمبر 2019م.

الرياض موسم الرياض مهرجان إنسومنيا السعودية كوسبلا إنسومنيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فتح باب التسجيل في مسابقات "إنسومنيا السعودية"
سبق

ينطلق ضمن فعاليات موسم الرياض، وتحديدًا في واجهة الرياض، أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية "مهرجان إنسومنيا السعودية"، الذي يضم بين فعالياته مسابقة "كوسبلاي إنسومنيا" السعودية، والتي تصل إجمالي جوائزها إلى 10 آلاف دولار أمريكي، ويخوض غمار منافساتها مشاركون هواة ومحترفون؛ حيث من المقرّر أن تنطلق يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019م.

وتبلغ جائزة المركز الأول في مسابقة "كوسبلاي" للمحترفين، 8000 دولار أمريكي، بينما يحصل الفائز في المركز الأول في مسابقة "كوسبلاي" للهواة على مبلغ 2000 دولار أمريكي، ويكرم الفائزان بالمركزين الثاني والثالث بدروعٍ تذكارية.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أفضل محترفي "كوسبلاي"؛ حيث يتمتع جميع الحكام بخبرة واسعة في مسابقة "الكوسبلاي" من خلال فعاليات حول العالم، وفاز بعضهم بمسابقات مرموقة، مثل قمة "كوسبلاي" العالمية في اليابان.

وتجتمع في مهرجان "إنسومنيا السعودية" الذي يحتضن مسابقة "كوسبلاي"، أشهر الألعاب الإلكترونية والكلاسيكية والعديد من البطولات التنافسية؛ حيث ستدشّن فعالياته بتاريخ 27 نوفمبر وتستمر حتى 30 نوفمبر 2019م.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
07:44 PM

فتح باب التسجيل في مسابقات "إنسومنيا السعودية"

ضمن فعاليات موسم الرياض.. وتصل جوائزها 10 آلاف دولار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ينطلق ضمن فعاليات موسم الرياض، وتحديدًا في واجهة الرياض، أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية "مهرجان إنسومنيا السعودية"، الذي يضم بين فعالياته مسابقة "كوسبلاي إنسومنيا" السعودية، والتي تصل إجمالي جوائزها إلى 10 آلاف دولار أمريكي، ويخوض غمار منافساتها مشاركون هواة ومحترفون؛ حيث من المقرّر أن تنطلق يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019م.

وتبلغ جائزة المركز الأول في مسابقة "كوسبلاي" للمحترفين، 8000 دولار أمريكي، بينما يحصل الفائز في المركز الأول في مسابقة "كوسبلاي" للهواة على مبلغ 2000 دولار أمريكي، ويكرم الفائزان بالمركزين الثاني والثالث بدروعٍ تذكارية.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أفضل محترفي "كوسبلاي"؛ حيث يتمتع جميع الحكام بخبرة واسعة في مسابقة "الكوسبلاي" من خلال فعاليات حول العالم، وفاز بعضهم بمسابقات مرموقة، مثل قمة "كوسبلاي" العالمية في اليابان.

وتجتمع في مهرجان "إنسومنيا السعودية" الذي يحتضن مسابقة "كوسبلاي"، أشهر الألعاب الإلكترونية والكلاسيكية والعديد من البطولات التنافسية؛ حيث ستدشّن فعالياته بتاريخ 27 نوفمبر وتستمر حتى 30 نوفمبر 2019م.

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