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إثيوبيا تعلن الملء الأولي لسد النهضة

استمرار مفاوضات الدول الثلاث

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم (الثلاثاء)، أن إثيوبيا بدأت في ملء سد النهضة، مشيرًا إلى أن "موسم الأمطار الحالي وجريان المياه في الإقليم ساعد على الملء الأولي للسد، وفاضت المياه وهو ما زال قيد الإنشاء".

وذكر مكتب "أحمد" في بيان أوردته "سبوتنيك"، أن "الاجتماع غير العادي الذي انعقد بين قادة الدول أسفر عن اتفاق كل الأطراف على الفهم المشترك الذي يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق نهائي".

وأضاف أن "إثيوبيا ومصر والسودان اتفقت على استمرار المناقشات الفنية حول ملء السد برعاية الاتحاد الأفريقي حتى الوصول إلى اتفاق".

وبين أن "أحمد" أكد التزام إثيوبيا بالاستخدام العادل والمسؤول لمياه النيل الأزرق، من دون إلحاق ضرر بمصر والسودان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إثيوبيا تعلن الملء الأولي لسد النهضة
سبق

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم (الثلاثاء)، أن إثيوبيا بدأت في ملء سد النهضة، مشيرًا إلى أن "موسم الأمطار الحالي وجريان المياه في الإقليم ساعد على الملء الأولي للسد، وفاضت المياه وهو ما زال قيد الإنشاء".

وذكر مكتب "أحمد" في بيان أوردته "سبوتنيك"، أن "الاجتماع غير العادي الذي انعقد بين قادة الدول أسفر عن اتفاق كل الأطراف على الفهم المشترك الذي يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق نهائي".

وأضاف أن "إثيوبيا ومصر والسودان اتفقت على استمرار المناقشات الفنية حول ملء السد برعاية الاتحاد الأفريقي حتى الوصول إلى اتفاق".

وبين أن "أحمد" أكد التزام إثيوبيا بالاستخدام العادل والمسؤول لمياه النيل الأزرق، من دون إلحاق ضرر بمصر والسودان.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
09:26 PM

إثيوبيا تعلن الملء الأولي لسد النهضة

استمرار مفاوضات الدول الثلاث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم (الثلاثاء)، أن إثيوبيا بدأت في ملء سد النهضة، مشيرًا إلى أن "موسم الأمطار الحالي وجريان المياه في الإقليم ساعد على الملء الأولي للسد، وفاضت المياه وهو ما زال قيد الإنشاء".

وذكر مكتب "أحمد" في بيان أوردته "سبوتنيك"، أن "الاجتماع غير العادي الذي انعقد بين قادة الدول أسفر عن اتفاق كل الأطراف على الفهم المشترك الذي يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق نهائي".

وأضاف أن "إثيوبيا ومصر والسودان اتفقت على استمرار المناقشات الفنية حول ملء السد برعاية الاتحاد الأفريقي حتى الوصول إلى اتفاق".

وبين أن "أحمد" أكد التزام إثيوبيا بالاستخدام العادل والمسؤول لمياه النيل الأزرق، من دون إلحاق ضرر بمصر والسودان.

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