"صحة الرياض" تحتفي بمنشآتها المتميزة بمناسبة "يوم الجودة"

"التويجري": نواصل تحفيز العاملين لاستمرارية هذه البرامج

نظمت إدارة الجودة احتفال يوم الجودة، صباح اليوم الأربعاء، تحت شعار "مائة عام من الجودة.. نحو الجيل الرابع من الجودة"، تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري.

وحقق المركز الأول لهذا العام مستشفى الملك خالد بالمجمعة، فيما حقق مجمع إرادة للصحة النفسية المركز الثاني، وحاز مستشفى عفيف المركز الثالث على مستوى المستشفيات، فيما حققت إدارة الرعاية الصيدلية المركز الأول على مستوى الإدارات، تلتها إدارة الخدمات العلاجية عن برنامج فحص العين، وحلت الصحة العامة في المركز الثالث.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض: نؤكد أهمية البرنامج في نشر ثقافة الجودة، وتحفيز العاملين، وضمان استمرارية العمل على مثل هذه البرامج داخل منشآت القطاع الصحي.

وأضاف: الهدف الأسمى من مثل هذه البرامج هو ضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتلبية احتياجاتهم، وتسعى "صحة الرياض" جاهدةً لتحقيق أهداف وتطلعات القائمين على القطاع الصحي بالمملكة وتوجهاتهم الاستراتيجية في مجال الجودة، وسلامة المرضى، وأن هناك الكثير من المبادرات، ومشاريع التحسين على مستوى مديرية الشؤون الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها.

وأردف: تشجيع مثل هذه المبادرات وإبرازها مهم جداً لضمان نجاحها واستمرارية العمل بها، بل وإمكانية تعميمها والاستفادة من التجربة بشكل أوسع في منشآت أخرى.

من جانبه، قال مدير إدارة الجودة بـ"صحة الرياض" د. إبراهيم المالكي في كلمته: نرى أهمية ترسيخ ثقافة الجودة، ودعم وتشجيع برامجها وأنشطتها.

واستعرض واقع الجودة وسلامة المرضى على مستوى المنطقة والنظرة المستقبلية، مشيداً بالدعم الذي تجده هذه البرامج من قيادات الوزارة والقيادات في "صحة الرياض".

وأضاف: تبني هذه القيادات للجودة هو العامل الرئيس وراء نجاح الأنشطة وتحقيقها لأهدافها الموضوعة، وتلمس احتياجات وتوقعات متلقي الخدمة.

وركز على أهمية الدعم والتحفيز في ترسيخ ثقافة الجودة، مستشهداً بدور جائزة التميز في مشاريع التحسين في نشر هذه الثقافة على مستوى "صحة الرياض" والمنشآت الصحية التابعة لها.

وقد حضر الحفل مساعدو المدير العام، والقياديون في المديرية العامة للشؤون الصحية، ومديرو المستشفيات والمراكز الصحية، وتضمّن الاحتفال العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة، وعرضاً لقصص النجاح على مستوى المنطقة في مجال الجودة وتحسين الأداء.

وتضمنت الفعاليات برنامج التميز في مشاريع تحسين الأداء داخل المنشآت الصحية كأحد أبرز الفعاليات التي انطلقت قبل عدة أعوام؛ بهدف نشر ثقافة الجودة وتبادل الخبرات والاقتباس من المنشآت الصحية التي تنفذ بعض البرامج والأنشطة بشكل جيد، وكذلك تشجيع ودعم برامج وأنشطة الجودة داخل المستشفيات والمراكز وإدارات المديرية المختلفة، بالإضافة إلى إذكاء روح التنافس الإيجابي، ونشر وتعميم أنشطة الجودة المطبقة بشكل جيد في بعض المنشآت.

ويستهدف البرنامج جميع إدارات المديرية والمنشآت الصحية التابعة لصحة الرياض، وقد بلغ عدد برامج التحسين المشاركة لهذا العام أكثر من 51 برنامجاً من إدارات المديرية والمنشآت الصحية التابعة لها؛ منها 31 مشروعاً داخل المستشفيات، و20 مشروعاً من إدارات المديرية.

وتتولى لجنة تقييم برامج التحسين بـ"صحة الرياض" تقييم المشاركات وفقاً لضوابط علمية مدروسة تركز على كيفية اختيار المشاريع والفرق العاملة والمنهجية المستخدمة في التحسين واستخدام أدوات الجودة، بالإضافة إلى مدى فعالية الإجراءات التصحيحية والحلول وضمان استمرارية النجاحات المتحققة وانعكاسها على جودة الأداء، وتحسين الخدمة المقدمة للمريض وتلبية احتياجاته.

جدير بالذكر أن الفعاليات شملت معرضاً مصاحباً لعرض جميع المشاركات.