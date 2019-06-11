وأضافت الأمانة اليوم: تم رصد 102.249 مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، منذ مطلع عام 2020 وحتى نهاية شهر مايو الماضي، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لكم.

أمانة الرياض تغلق 5.697 منشأة مخالفة للأنظمة والتعليمات في 5 أشهر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-11 قالت أمانة منطقة الرياض إنها نفذت 320.058 جولة رقابية أغلقت خلالها 5.697 منشأة خالفت الأنظمة والتعليمات. وأضافت الأمانة اليوم: تم رصد 102.249 مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، منذ مطلع عام 2020 وحتى نهاية شهر مايو الماضي، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لكم.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 01:22 PM

أمانة الرياض تغلق 5.697 منشأة مخالفة للأنظمة والتعليمات في 5 أشهر قالت: إنها نفذت 320 ألف جولة ورصدت خلالها أكثر من 102 ألف مخالفة





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قالت أمانة منطقة الرياض إنها نفذت 320.058 جولة رقابية أغلقت خلالها 5.697 منشأة خالفت الأنظمة والتعليمات.

وأضافت الأمانة اليوم: تم رصد 102.249 مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، منذ مطلع عام 2020 وحتى نهاية شهر مايو الماضي، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لكم.