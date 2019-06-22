"طيران الاتحاد" يعلّق رحلاته في المجال الجوي الإيراني فوق "هرمز" وخليج عُمان

عقب دعوة هيئة الطيران المدني الإماراتي المشغلين الجويين إلى اتخاذ تدابير السلامة

علّق "طيران الاتحاد" الإماراتي رحلاته في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان.

وكانت هيئة الطيران المدني الإماراتي، قد دعت شركات الطيران، إلى اتخاذ تدابير السلامة.

قالت هيئة الطيران المدني الإماراتي في بيان: نظراً للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة وحرصاً من الهيئة العامة للطيران المدني على أمن وسلامة الطيران وكإجراءٍ احترازي.. وجّهت الهيئة المشغلين الجويين المسجلين في الدولة، بتقييم مناطق الطيران المتأثرة، ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرّض عمليات الطيران المدني للخطر.