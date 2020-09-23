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أمانة عسير تنظم عدداً من المبادرات المجتمعية احتفاءً باليوم الوطني

تضمّنت مبادرة "زراعة الأشجار في الأحياء السكنية والحدائق"

نظمت أمانة منطقة عسير عدداً من المبادرات المجتمعية احتفاءً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ90، ومنها: مبادرة "زراعة الأشجار في الأحياء السكنية والحدائق"، بمشاركةِ أعضاء المجلس البلدي وعددٍ من المتطوعين.

وأشاد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بهذه المبادرات المجتمعية خاصةً هذه المبادرة التي تنبثق من إحدى مبادرات برنامج "التحول الوطني"، مؤكداً أن المبادرة تنطلق من حب وعشق تراب هذا الوطن العظيم وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي، مشيرا إلى حرص الأمانة وبلدياتها ومجالسها على التواصل المجتمعي خاصةً في مثل هذه المواسم الوطنية بإقامة العديد من المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تؤكد مبدأ التلاحم الوطني بجميع أشكاله وصوره.

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أمانة عسير تنظم عدداً من المبادرات المجتمعية احتفاءً باليوم الوطني
سبق

نظمت أمانة منطقة عسير عدداً من المبادرات المجتمعية احتفاءً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ90، ومنها: مبادرة "زراعة الأشجار في الأحياء السكنية والحدائق"، بمشاركةِ أعضاء المجلس البلدي وعددٍ من المتطوعين.

وأشاد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بهذه المبادرات المجتمعية خاصةً هذه المبادرة التي تنبثق من إحدى مبادرات برنامج "التحول الوطني"، مؤكداً أن المبادرة تنطلق من حب وعشق تراب هذا الوطن العظيم وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي، مشيرا إلى حرص الأمانة وبلدياتها ومجالسها على التواصل المجتمعي خاصةً في مثل هذه المواسم الوطنية بإقامة العديد من المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تؤكد مبدأ التلاحم الوطني بجميع أشكاله وصوره.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
03:08 PM

أمانة عسير تنظم عدداً من المبادرات المجتمعية احتفاءً باليوم الوطني

تضمّنت مبادرة "زراعة الأشجار في الأحياء السكنية والحدائق"

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رائد القرفي - أبها
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نظمت أمانة منطقة عسير عدداً من المبادرات المجتمعية احتفاءً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ90، ومنها: مبادرة "زراعة الأشجار في الأحياء السكنية والحدائق"، بمشاركةِ أعضاء المجلس البلدي وعددٍ من المتطوعين.

وأشاد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بهذه المبادرات المجتمعية خاصةً هذه المبادرة التي تنبثق من إحدى مبادرات برنامج "التحول الوطني"، مؤكداً أن المبادرة تنطلق من حب وعشق تراب هذا الوطن العظيم وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي، مشيرا إلى حرص الأمانة وبلدياتها ومجالسها على التواصل المجتمعي خاصةً في مثل هذه المواسم الوطنية بإقامة العديد من المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تؤكد مبدأ التلاحم الوطني بجميع أشكاله وصوره.

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