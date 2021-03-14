النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون الدينية" بالقوات المسلحة تفتتح مسابقتي حفظ القرآن للعسكريين وجمعية الأمير سلطان للأبناء

افتتحت الشؤون الدينية بالقوات المسلحة في وزارة الدفاع أمس, مسابقة حفظ القرآن الكريم للعسكريين السادسة، ومسابقة جمعية الأمير سلطان الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الثامنة لأبناء الوزارة، التي تنعقد في فندق الراديسون بلو في الرياض, بحضور مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة المكلّف عبدالرحمن عبدالعزيز الحسيني, ومديري إدارات الشؤون الدينية في أفرع القوات المسلحة.

وستنطلق فعاليات المسابقتين غدًا ولمدة خمسة أيام، وسط إجراءات وقائية وصحية عالية، نظرًا للظروف الراهنة وسيكون حضور الفعاليات للمتسابقين في الغرف عبر الدائرة التلفزيونية، وستنقل جميع جلسات التحكيم من خلال البث المباشر.

وشكلت الإدارة العامة للشؤون الدينية عدة لجان للمسابقتين، وعملت على تجهيز متطلباتها باحتراف وكفاءة عالية, وذلك استمرارًا لجهود وعطاء الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة في إقامة المسابقات القرآنية للعسكريين وتسخير جميع السبل لإنجاحها.

يُذكر أن عدد المشاركين في المسابقة المحلية للعسكريين 44 متسابقًا، وعدد المشاركين في مسابقة الأبناء 27 متسابقًا في أربعة أفرع وهي: الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً, والفرع الثاني حفظ عشرين جزءًا للعسكريين وخمسة عشر جزءًا للأبناء, والفرع الثالث حفظ عشرة أجزاء, والفرع الرابع حفظ خمسة أجزاء.

وخصصت جوائز مالية تصل لقرابة المليون ريال, ورابطًا للبث المباشر لمتابعة جميع فعاليات المسابقة

https://moda-sagov.webex.com/meet/talmushraf

القوات المسلحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الدينية" بالقوات المسلحة تفتتح مسابقتي حفظ القرآن للعسكريين وجمعية الأمير سلطان للأبناء
سبق

افتتحت الشؤون الدينية بالقوات المسلحة في وزارة الدفاع أمس, مسابقة حفظ القرآن الكريم للعسكريين السادسة، ومسابقة جمعية الأمير سلطان الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الثامنة لأبناء الوزارة، التي تنعقد في فندق الراديسون بلو في الرياض, بحضور مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة المكلّف عبدالرحمن عبدالعزيز الحسيني, ومديري إدارات الشؤون الدينية في أفرع القوات المسلحة.

وستنطلق فعاليات المسابقتين غدًا ولمدة خمسة أيام، وسط إجراءات وقائية وصحية عالية، نظرًا للظروف الراهنة وسيكون حضور الفعاليات للمتسابقين في الغرف عبر الدائرة التلفزيونية، وستنقل جميع جلسات التحكيم من خلال البث المباشر.

وشكلت الإدارة العامة للشؤون الدينية عدة لجان للمسابقتين، وعملت على تجهيز متطلباتها باحتراف وكفاءة عالية, وذلك استمرارًا لجهود وعطاء الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة في إقامة المسابقات القرآنية للعسكريين وتسخير جميع السبل لإنجاحها.

يُذكر أن عدد المشاركين في المسابقة المحلية للعسكريين 44 متسابقًا، وعدد المشاركين في مسابقة الأبناء 27 متسابقًا في أربعة أفرع وهي: الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً, والفرع الثاني حفظ عشرين جزءًا للعسكريين وخمسة عشر جزءًا للأبناء, والفرع الثالث حفظ عشرة أجزاء, والفرع الرابع حفظ خمسة أجزاء.

وخصصت جوائز مالية تصل لقرابة المليون ريال, ورابطًا للبث المباشر لمتابعة جميع فعاليات المسابقة

https://moda-sagov.webex.com/meet/talmushraf

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
12:25 AM

"الشؤون الدينية" بالقوات المسلحة تفتتح مسابقتي حفظ القرآن للعسكريين وجمعية الأمير سلطان للأبناء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
754

افتتحت الشؤون الدينية بالقوات المسلحة في وزارة الدفاع أمس, مسابقة حفظ القرآن الكريم للعسكريين السادسة، ومسابقة جمعية الأمير سلطان الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الثامنة لأبناء الوزارة، التي تنعقد في فندق الراديسون بلو في الرياض, بحضور مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة المكلّف عبدالرحمن عبدالعزيز الحسيني, ومديري إدارات الشؤون الدينية في أفرع القوات المسلحة.

وستنطلق فعاليات المسابقتين غدًا ولمدة خمسة أيام، وسط إجراءات وقائية وصحية عالية، نظرًا للظروف الراهنة وسيكون حضور الفعاليات للمتسابقين في الغرف عبر الدائرة التلفزيونية، وستنقل جميع جلسات التحكيم من خلال البث المباشر.

وشكلت الإدارة العامة للشؤون الدينية عدة لجان للمسابقتين، وعملت على تجهيز متطلباتها باحتراف وكفاءة عالية, وذلك استمرارًا لجهود وعطاء الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة في إقامة المسابقات القرآنية للعسكريين وتسخير جميع السبل لإنجاحها.

يُذكر أن عدد المشاركين في المسابقة المحلية للعسكريين 44 متسابقًا، وعدد المشاركين في مسابقة الأبناء 27 متسابقًا في أربعة أفرع وهي: الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً, والفرع الثاني حفظ عشرين جزءًا للعسكريين وخمسة عشر جزءًا للأبناء, والفرع الثالث حفظ عشرة أجزاء, والفرع الرابع حفظ خمسة أجزاء.

وخصصت جوائز مالية تصل لقرابة المليون ريال, ورابطًا للبث المباشر لمتابعة جميع فعاليات المسابقة

https://moda-sagov.webex.com/meet/talmushraf

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,020
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,196
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,969
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,353

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة