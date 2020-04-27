جمعية "الزهايمر" تبث محاضرة توعوية عن كبار السن

بالتعاون مع الشؤون الصحية المدرسية بالرياض

تقيم الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالرياض، محاضرة بعنوان "ولهم علينا حق.. معهم في رمضان"، وذلك مساء اليوم الاثنين عند الساعة العاشرة مساء، عبر تقنية البث عن بُعد، في بث مباشر عبر حساب الجمعية بتويتر @SaudiAlZheimer، والتي يتم بثها أيضًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتحدث في المحاضرة عددٌ من الاستشاريين والمختصين عن موضوعات تهم كبار السن والمصابين بمرض الزهايمر ومقدمي الرعاية لهم، في مقدمتهم: الدكتورة عبد العزيز العضياني استشاري طب الأسرة وطب كبار السن وأمراض الشيخوخة بجامعة الملك سعود بالرياض، والدكتورة نسرين جستنية، استشاري طب السن وأمراض الشيخوخة والرعاية التلطيفية بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني، ويتناول المتحدثون محاور عدة تتعلق بكبار السن والمصابين بمرض الزهايمر وكيفية التعامل معها.

وتأتي المحاضرة ضمن إطار الجهود التوعوية والإرشادية التي تنفذها الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز الجوانب التوعوية عند مرضى الزهايمر وأسرهم؛ كونها الجمعية الوحيدة المسؤولة عن تلك الفئة الغالية التي تعيش مرحلة متأخرة من العمر؛ مما يتطلب بذل المزيد من العطاء والجهود.

كما يأتي ذلك ضمن مساعي القطاعات الحكومية والخاصة تفاعلاً مع مبادرة "كلنا مسؤول" لتعزيز توعية المجتمع بالوقاية من فيروس كورونا.