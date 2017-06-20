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"الشؤون الإسلامية" تطلق أكبر ملتقى دعوي نسائي بالمدينة المنورة .. غدًا

يهدف إلى نشر الوسطية والاعتدال وطاعة ولاة الأمر ومواجهة التطرف الفكري

تنطلق يوم غد الخميس في رحاب مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى؛ فعاليات أكبر ملتقى دعوي للنساء بالمدينة المنورة، تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الإدارة العامة للتوعية الفكرية والعلمية بفرع الوزارة بالمدينة المنورة خلال المدة من 17-19 من شهر شوال لعام 1440هـ، بمشاركة نخبة من الداعيات، ويستهدف أكثر من ألفي مشاركة، ويستمر ثلاثة أيام.

وفي التفاصيل: يضم الملتقى ست جلسات واثني عشر محوراً، تتواصل فعالياتها على مدى ثلاثة أيام، كما تتم ترجمة ما يُطرح فيها بثلاث لغات غير اللغة العربية وهي: الإنجليزية، والأردو، والملايو؛ حيث خصص أماكن لكل جنسية وترجمة فورية للمشاركات.

ويهدف الملتقى إلى نشر الوسطية التي دعا إليها ديننا الحنيف، وطرق حماية المجتمع من الانحرافات الفكرية، وخطر البدع على الأمن، وتأثير وسائل الإعلام في نشر التطرف الفكري، وأثر الاستقامة في تحقيق الأمن، وتعليم الناس أسباب الثبات على الحق في ضوء الكتاب والسنة، وحماية الإسلام لفكر الإنسان، وربط الناس بالسنة والوسطية، ونشر الوعي في أهمية طاعة ولاة الأمر.

ويناقش محاور رئيسة تتمثل في: الوسطية وأثرها في صيانة الفكر، والعلم الشرعي وأثره في الأمن، وتأثير وسائل الإعلام على الأمن الفكري، ووجوب لزوم السنة، وتربية النشء على الوسطية، وأثر السنة في تحقيق الوسطية.


ويأتي تنظيم الملتقى في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الشؤون الإسلامية بمختلف فروعها وقطاعاتها لنشر الوسطية والاعتدال ونشر الوعي المجتمعي من خلال هذه الملتقيات التي تستهدف النواة الأساسية للأسرة المسلمة؛ وهي المرأة التي بصلاحها يصلح المجتمع كله، كما تأتي تحقيقاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.


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"الشؤون الإسلامية" تطلق أكبر ملتقى دعوي نسائي بالمدينة المنورة .. غدًا
سبق

تنطلق يوم غد الخميس في رحاب مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى؛ فعاليات أكبر ملتقى دعوي للنساء بالمدينة المنورة، تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الإدارة العامة للتوعية الفكرية والعلمية بفرع الوزارة بالمدينة المنورة خلال المدة من 17-19 من شهر شوال لعام 1440هـ، بمشاركة نخبة من الداعيات، ويستهدف أكثر من ألفي مشاركة، ويستمر ثلاثة أيام.

وفي التفاصيل: يضم الملتقى ست جلسات واثني عشر محوراً، تتواصل فعالياتها على مدى ثلاثة أيام، كما تتم ترجمة ما يُطرح فيها بثلاث لغات غير اللغة العربية وهي: الإنجليزية، والأردو، والملايو؛ حيث خصص أماكن لكل جنسية وترجمة فورية للمشاركات.

ويهدف الملتقى إلى نشر الوسطية التي دعا إليها ديننا الحنيف، وطرق حماية المجتمع من الانحرافات الفكرية، وخطر البدع على الأمن، وتأثير وسائل الإعلام في نشر التطرف الفكري، وأثر الاستقامة في تحقيق الأمن، وتعليم الناس أسباب الثبات على الحق في ضوء الكتاب والسنة، وحماية الإسلام لفكر الإنسان، وربط الناس بالسنة والوسطية، ونشر الوعي في أهمية طاعة ولاة الأمر.

ويناقش محاور رئيسة تتمثل في: الوسطية وأثرها في صيانة الفكر، والعلم الشرعي وأثره في الأمن، وتأثير وسائل الإعلام على الأمن الفكري، ووجوب لزوم السنة، وتربية النشء على الوسطية، وأثر السنة في تحقيق الوسطية.


ويأتي تنظيم الملتقى في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الشؤون الإسلامية بمختلف فروعها وقطاعاتها لنشر الوسطية والاعتدال ونشر الوعي المجتمعي من خلال هذه الملتقيات التي تستهدف النواة الأساسية للأسرة المسلمة؛ وهي المرأة التي بصلاحها يصلح المجتمع كله، كما تأتي تحقيقاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.


19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
09:03 PM

"الشؤون الإسلامية" تطلق أكبر ملتقى دعوي نسائي بالمدينة المنورة .. غدًا

يهدف إلى نشر الوسطية والاعتدال وطاعة ولاة الأمر ومواجهة التطرف الفكري

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عبدالله العنزي - الرياض
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تنطلق يوم غد الخميس في رحاب مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى؛ فعاليات أكبر ملتقى دعوي للنساء بالمدينة المنورة، تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الإدارة العامة للتوعية الفكرية والعلمية بفرع الوزارة بالمدينة المنورة خلال المدة من 17-19 من شهر شوال لعام 1440هـ، بمشاركة نخبة من الداعيات، ويستهدف أكثر من ألفي مشاركة، ويستمر ثلاثة أيام.

وفي التفاصيل: يضم الملتقى ست جلسات واثني عشر محوراً، تتواصل فعالياتها على مدى ثلاثة أيام، كما تتم ترجمة ما يُطرح فيها بثلاث لغات غير اللغة العربية وهي: الإنجليزية، والأردو، والملايو؛ حيث خصص أماكن لكل جنسية وترجمة فورية للمشاركات.

ويهدف الملتقى إلى نشر الوسطية التي دعا إليها ديننا الحنيف، وطرق حماية المجتمع من الانحرافات الفكرية، وخطر البدع على الأمن، وتأثير وسائل الإعلام في نشر التطرف الفكري، وأثر الاستقامة في تحقيق الأمن، وتعليم الناس أسباب الثبات على الحق في ضوء الكتاب والسنة، وحماية الإسلام لفكر الإنسان، وربط الناس بالسنة والوسطية، ونشر الوعي في أهمية طاعة ولاة الأمر.

ويناقش محاور رئيسة تتمثل في: الوسطية وأثرها في صيانة الفكر، والعلم الشرعي وأثره في الأمن، وتأثير وسائل الإعلام على الأمن الفكري، ووجوب لزوم السنة، وتربية النشء على الوسطية، وأثر السنة في تحقيق الوسطية.


ويأتي تنظيم الملتقى في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الشؤون الإسلامية بمختلف فروعها وقطاعاتها لنشر الوسطية والاعتدال ونشر الوعي المجتمعي من خلال هذه الملتقيات التي تستهدف النواة الأساسية للأسرة المسلمة؛ وهي المرأة التي بصلاحها يصلح المجتمع كله، كما تأتي تحقيقاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.


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