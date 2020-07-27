النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

للموسم الثامن.."شؤون الحرمين" تجهز مظلات لحجاج بيت الله الحرام

ضمن "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا"

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من المظلات لتوزيعها على حجاج بيت الله الحرام ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها الثامن .

ويأتي توزيع المظلات لحجاج بيت الله الحرام كل عام انطلاقًا من مسؤولية الرئاسة العامة تجاه خدمة ضيوف الرحمن، وتأكيدًا على استمرار الإجراءات الاحترازية المتّبعة، وحمايتهم -بإذن الله- من أشعة الشمس.

يذكر أن هذا العام هو الموسم الثامن لحملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا"، وتهدف إلى راحة حجاج بيت الله الحرام وتقديم جميع الخدمات التي تُعينهم على أداء مناسكهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
للموسم الثامن.."شؤون الحرمين" تجهز مظلات لحجاج بيت الله الحرام
سبق

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من المظلات لتوزيعها على حجاج بيت الله الحرام ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها الثامن .

ويأتي توزيع المظلات لحجاج بيت الله الحرام كل عام انطلاقًا من مسؤولية الرئاسة العامة تجاه خدمة ضيوف الرحمن، وتأكيدًا على استمرار الإجراءات الاحترازية المتّبعة، وحمايتهم -بإذن الله- من أشعة الشمس.

يذكر أن هذا العام هو الموسم الثامن لحملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا"، وتهدف إلى راحة حجاج بيت الله الحرام وتقديم جميع الخدمات التي تُعينهم على أداء مناسكهم.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
07:24 PM

للموسم الثامن.."شؤون الحرمين" تجهز مظلات لحجاج بيت الله الحرام

ضمن "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
588

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من المظلات لتوزيعها على حجاج بيت الله الحرام ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها الثامن .

ويأتي توزيع المظلات لحجاج بيت الله الحرام كل عام انطلاقًا من مسؤولية الرئاسة العامة تجاه خدمة ضيوف الرحمن، وتأكيدًا على استمرار الإجراءات الاحترازية المتّبعة، وحمايتهم -بإذن الله- من أشعة الشمس.

يذكر أن هذا العام هو الموسم الثامن لحملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا"، وتهدف إلى راحة حجاج بيت الله الحرام وتقديم جميع الخدمات التي تُعينهم على أداء مناسكهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,461
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,041
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,661
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,211

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة