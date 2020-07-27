للموسم الثامن.."شؤون الحرمين" تجهز مظلات لحجاج بيت الله الحرام

ضمن "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا"

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من المظلات لتوزيعها على حجاج بيت الله الحرام ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها الثامن .



ويأتي توزيع المظلات لحجاج بيت الله الحرام كل عام انطلاقًا من مسؤولية الرئاسة العامة تجاه خدمة ضيوف الرحمن، وتأكيدًا على استمرار الإجراءات الاحترازية المتّبعة، وحمايتهم -بإذن الله- من أشعة الشمس.



يذكر أن هذا العام هو الموسم الثامن لحملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا"، وتهدف إلى راحة حجاج بيت الله الحرام وتقديم جميع الخدمات التي تُعينهم على أداء مناسكهم.