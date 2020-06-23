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رأي حصيف وفكر سديد.. "الحارثي": يجزم الشرع بوجاهة "الحج بعدد محدود"

قال: الحفاظ على النفس البشرية من الأولويات ومن أعظم اهتمامات قيادة المملكة

أكد عضو الجمعية الفقهية السعودية الدكتور صالح بن عطية بن صالح الحارثي، أن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية، يجسّد حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- واهتمامها بحفظ النفس البشرية ووضعها على رأس أولوياتها وفي مقدمة اهتماماتها.

ونوّه "الحارثي"، في هذا الصدد، بتأييد هيئة كبار العلماء لما قررته حكومة المملكة -وفقها الله- بأن يكون حج العام الجاري 1441هـ، بعدد محدود جدًّا من الموجودين داخلها؛ وذلك لما يشهده العالم من تفش لفيروس كورونا المستجد في أكثر من مئة وثمانين دولة حول العالم، وبلوغ الوفيات قرابة نصف المليون، علاوة على تسعة ملايين إصابة، مع عدم الاهتداء للقاح أو دواء ناجع بصورة كاملة شاملة.

وأوضح لـ"سبق" أن هذا القرار وما في معناه من قرارات وإجراءات وتدابير تضع على رأس أولوياتها وفي مقدمة اهتماماتها، حفظ النفس البشرية التي خلقها الله لعبادته وتوحيده؛ مؤكدًا أن الحفاظ عليها وعدم تعريضها للتهلكة ركن ركين وأصل أصيل في مختلف تطبيقات الشريعة الغراء وأحكامها، على مدار أربعة عشر قرنًا وحتى قيام الساعة، ولا عجب فهي شريعة من لدن حكيم خبير علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.

وقال "الحارثي": "العقل السليم والرأي الحصيف والفكر السديد بل الشرع الحنيف ليجزم بوجاهة القرار وصوابه، بل بضرورة المصير إليه ووجوب اتخاذه؛ إذ إن في ذلك -بفضل الله تعالى- توقي مخاطر الفيروس التي لم تنته، ومن ثم الحفاظ على الأمن الصحي الدولي".

ونوّه بالحرص الدائم من لدن ولاة أمر المملكة العربية السعودية -وفقهم الله تعالى- على أن يؤدي الحجاج والعمار مناسكهم في أمن وصحة وسلامة؛ الأمر الذي تعده المملكة خطًّا أحمر وقضية مفصلية كبرى لا تقبل النقاش ولا المساومة، ولا تحتمل غير مصلحة الأمة وسلامتها، وها هي تؤكد ذلك في ظرف قاسٍ وجائحة نادرة، وقد شهد القاصي والداني والموافق والمخالف إلا من اتبع هواه وغلبة شيطانه برجحان قراراتها وسداد إجراءاتها في مواجهة الفيروس، والتوفيق من الله.

واختتم "الحارثي" تصريحه، سائلًا الله تعالى الحماية والسلامة للبلاد والعباد، وأن يكشف ربنا الغمة، ويرفع البلاء والوباء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

عضو الجمعية الفقهية السعودية الدكتور صالح بن عطية بن صالح الحارثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رأي حصيف وفكر سديد.. "الحارثي": يجزم الشرع بوجاهة "الحج بعدد محدود"
سبق

أكد عضو الجمعية الفقهية السعودية الدكتور صالح بن عطية بن صالح الحارثي، أن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية، يجسّد حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- واهتمامها بحفظ النفس البشرية ووضعها على رأس أولوياتها وفي مقدمة اهتماماتها.

ونوّه "الحارثي"، في هذا الصدد، بتأييد هيئة كبار العلماء لما قررته حكومة المملكة -وفقها الله- بأن يكون حج العام الجاري 1441هـ، بعدد محدود جدًّا من الموجودين داخلها؛ وذلك لما يشهده العالم من تفش لفيروس كورونا المستجد في أكثر من مئة وثمانين دولة حول العالم، وبلوغ الوفيات قرابة نصف المليون، علاوة على تسعة ملايين إصابة، مع عدم الاهتداء للقاح أو دواء ناجع بصورة كاملة شاملة.

وأوضح لـ"سبق" أن هذا القرار وما في معناه من قرارات وإجراءات وتدابير تضع على رأس أولوياتها وفي مقدمة اهتماماتها، حفظ النفس البشرية التي خلقها الله لعبادته وتوحيده؛ مؤكدًا أن الحفاظ عليها وعدم تعريضها للتهلكة ركن ركين وأصل أصيل في مختلف تطبيقات الشريعة الغراء وأحكامها، على مدار أربعة عشر قرنًا وحتى قيام الساعة، ولا عجب فهي شريعة من لدن حكيم خبير علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.

وقال "الحارثي": "العقل السليم والرأي الحصيف والفكر السديد بل الشرع الحنيف ليجزم بوجاهة القرار وصوابه، بل بضرورة المصير إليه ووجوب اتخاذه؛ إذ إن في ذلك -بفضل الله تعالى- توقي مخاطر الفيروس التي لم تنته، ومن ثم الحفاظ على الأمن الصحي الدولي".

ونوّه بالحرص الدائم من لدن ولاة أمر المملكة العربية السعودية -وفقهم الله تعالى- على أن يؤدي الحجاج والعمار مناسكهم في أمن وصحة وسلامة؛ الأمر الذي تعده المملكة خطًّا أحمر وقضية مفصلية كبرى لا تقبل النقاش ولا المساومة، ولا تحتمل غير مصلحة الأمة وسلامتها، وها هي تؤكد ذلك في ظرف قاسٍ وجائحة نادرة، وقد شهد القاصي والداني والموافق والمخالف إلا من اتبع هواه وغلبة شيطانه برجحان قراراتها وسداد إجراءاتها في مواجهة الفيروس، والتوفيق من الله.

واختتم "الحارثي" تصريحه، سائلًا الله تعالى الحماية والسلامة للبلاد والعباد، وأن يكشف ربنا الغمة، ويرفع البلاء والوباء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
02:20 PM

رأي حصيف وفكر سديد.. "الحارثي": يجزم الشرع بوجاهة "الحج بعدد محدود"

قال: الحفاظ على النفس البشرية من الأولويات ومن أعظم اهتمامات قيادة المملكة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أكد عضو الجمعية الفقهية السعودية الدكتور صالح بن عطية بن صالح الحارثي، أن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية، يجسّد حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- واهتمامها بحفظ النفس البشرية ووضعها على رأس أولوياتها وفي مقدمة اهتماماتها.

ونوّه "الحارثي"، في هذا الصدد، بتأييد هيئة كبار العلماء لما قررته حكومة المملكة -وفقها الله- بأن يكون حج العام الجاري 1441هـ، بعدد محدود جدًّا من الموجودين داخلها؛ وذلك لما يشهده العالم من تفش لفيروس كورونا المستجد في أكثر من مئة وثمانين دولة حول العالم، وبلوغ الوفيات قرابة نصف المليون، علاوة على تسعة ملايين إصابة، مع عدم الاهتداء للقاح أو دواء ناجع بصورة كاملة شاملة.

وأوضح لـ"سبق" أن هذا القرار وما في معناه من قرارات وإجراءات وتدابير تضع على رأس أولوياتها وفي مقدمة اهتماماتها، حفظ النفس البشرية التي خلقها الله لعبادته وتوحيده؛ مؤكدًا أن الحفاظ عليها وعدم تعريضها للتهلكة ركن ركين وأصل أصيل في مختلف تطبيقات الشريعة الغراء وأحكامها، على مدار أربعة عشر قرنًا وحتى قيام الساعة، ولا عجب فهي شريعة من لدن حكيم خبير علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.

وقال "الحارثي": "العقل السليم والرأي الحصيف والفكر السديد بل الشرع الحنيف ليجزم بوجاهة القرار وصوابه، بل بضرورة المصير إليه ووجوب اتخاذه؛ إذ إن في ذلك -بفضل الله تعالى- توقي مخاطر الفيروس التي لم تنته، ومن ثم الحفاظ على الأمن الصحي الدولي".

ونوّه بالحرص الدائم من لدن ولاة أمر المملكة العربية السعودية -وفقهم الله تعالى- على أن يؤدي الحجاج والعمار مناسكهم في أمن وصحة وسلامة؛ الأمر الذي تعده المملكة خطًّا أحمر وقضية مفصلية كبرى لا تقبل النقاش ولا المساومة، ولا تحتمل غير مصلحة الأمة وسلامتها، وها هي تؤكد ذلك في ظرف قاسٍ وجائحة نادرة، وقد شهد القاصي والداني والموافق والمخالف إلا من اتبع هواه وغلبة شيطانه برجحان قراراتها وسداد إجراءاتها في مواجهة الفيروس، والتوفيق من الله.

واختتم "الحارثي" تصريحه، سائلًا الله تعالى الحماية والسلامة للبلاد والعباد، وأن يكشف ربنا الغمة، ويرفع البلاء والوباء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

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