"العساكر": الإعلاميون بكل القطاعات ينقلون المعلومة بحرص واضعين مصلحة الوطن في المقدمة

يبذلون كل الجهود لإيصال التوعية الضرورية لتجاوز هذه الفترة بطمأنينة وسلامة

نوّه مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد رئيس مركز مبادرات "مسك" بدر العساكر، بالدور البارز الذي يقدمه الإعلاميون بمختلف قطاعات الدولة، في نقل المعلومة بكل أمانة ومسؤولية؛ مشيرًا إلى أنهم يضعون مصلحة الوطن في المقدمة لتجاوز جائحة كورونا بكل سلامة.

جاء ذلك في تغريدة لـ"العساكر" عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" قال فيها: "الإعلاميون في كل القطاعات ينقلون المعلومة بحرص والكلمة بأمانة، واضعين مصلحة الوطن في المقدمة".

وأضاف: وباذلين كل الجهود لإيصال التوعية الضرورية لتجاوز هذه الفترة بطمأنينة وسلامة.