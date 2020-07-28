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بعد تحذير اليونان .. تركيا تجمد التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط

أنقرة تنتظر موافقة أثينا على إجراء مفاوضات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده قد توقف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت انتظارًا لمحادثات مع اليونان.

وذكر "كالين" في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية أن "الرئيس رجب طيب أردوغان طلب تعليق العمليات كنهج بنّاء تجاه المفاوضات"، وفقاً لـ"رويترز".

وتصاعد التوتر القائم منذ فترة طويلة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي خلال الأسبوع الماضي بعدما أصدرت البحرية التركية نشرة تحذيرية حول إجراء عمليات مسح زلزالي في المياه الواقعة بين قبرص وكريت، مما دفع اليونان إلى التهديد بنشر بوارجها العسكرية في المنطقة.

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد تحذير اليونان .. تركيا تجمد التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط
سبق

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده قد توقف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت انتظارًا لمحادثات مع اليونان.

وذكر "كالين" في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية أن "الرئيس رجب طيب أردوغان طلب تعليق العمليات كنهج بنّاء تجاه المفاوضات"، وفقاً لـ"رويترز".

وتصاعد التوتر القائم منذ فترة طويلة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي خلال الأسبوع الماضي بعدما أصدرت البحرية التركية نشرة تحذيرية حول إجراء عمليات مسح زلزالي في المياه الواقعة بين قبرص وكريت، مما دفع اليونان إلى التهديد بنشر بوارجها العسكرية في المنطقة.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
02:55 PM

بعد تحذير اليونان .. تركيا تجمد التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط

أنقرة تنتظر موافقة أثينا على إجراء مفاوضات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده قد توقف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت انتظارًا لمحادثات مع اليونان.

وذكر "كالين" في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية أن "الرئيس رجب طيب أردوغان طلب تعليق العمليات كنهج بنّاء تجاه المفاوضات"، وفقاً لـ"رويترز".

وتصاعد التوتر القائم منذ فترة طويلة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي خلال الأسبوع الماضي بعدما أصدرت البحرية التركية نشرة تحذيرية حول إجراء عمليات مسح زلزالي في المياه الواقعة بين قبرص وكريت، مما دفع اليونان إلى التهديد بنشر بوارجها العسكرية في المنطقة.

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