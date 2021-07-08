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مصر.. إدخال الفنان هاني شاكر إلى العناية الفائقة

وعكة صحية سبقت حفل الليلة في الأوبرا

تعرض الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في مصر، لوعكة صحية؛ إذ عانى من مشكلة في القلب، ونقل على إثر ذلك إلى العناية الفائقة بأحد المستشفيات في العاصمة القاهرة لإجراء الفحوصات الصحية اللازمة.

وحسب صحيفة "المصري اليوم"، اعتذر هاني شاكر عن عدم حضور حفله الغنائي المقرر اليوم، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، لتعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى.

وقال "شاكر" في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بـ"إنستجرام"، من على سرير في أحد المستشفيات: "جمهوري الحبيب باعتذر جدًّا عن عدم إقامة حفلة النهاردة في الأوبرا، كان نفسي أشوفكم وأسعد بكم وأغني لكم كل اللي عايزينه".

تابع: "للأسف صحيت النهاردة لقيت نفسي تعبان وضربات قلبي مش متظبطة وروحت المستشفى وبعمل تحاليل والدكتور قالي لازم أفضل في المستشفى 48 ساعة في العناية المركزة، وبإذن الله نحدد ميعاد تاني للحفلة، لأن أنتم بتدوني معنى للحياة".

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مصر.. إدخال الفنان هاني شاكر إلى العناية الفائقة
سبق

تعرض الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في مصر، لوعكة صحية؛ إذ عانى من مشكلة في القلب، ونقل على إثر ذلك إلى العناية الفائقة بأحد المستشفيات في العاصمة القاهرة لإجراء الفحوصات الصحية اللازمة.

وحسب صحيفة "المصري اليوم"، اعتذر هاني شاكر عن عدم حضور حفله الغنائي المقرر اليوم، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، لتعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى.

وقال "شاكر" في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بـ"إنستجرام"، من على سرير في أحد المستشفيات: "جمهوري الحبيب باعتذر جدًّا عن عدم إقامة حفلة النهاردة في الأوبرا، كان نفسي أشوفكم وأسعد بكم وأغني لكم كل اللي عايزينه".

تابع: "للأسف صحيت النهاردة لقيت نفسي تعبان وضربات قلبي مش متظبطة وروحت المستشفى وبعمل تحاليل والدكتور قالي لازم أفضل في المستشفى 48 ساعة في العناية المركزة، وبإذن الله نحدد ميعاد تاني للحفلة، لأن أنتم بتدوني معنى للحياة".

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
10:00 PM

مصر.. إدخال الفنان هاني شاكر إلى العناية الفائقة

وعكة صحية سبقت حفل الليلة في الأوبرا

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
5,576

تعرض الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في مصر، لوعكة صحية؛ إذ عانى من مشكلة في القلب، ونقل على إثر ذلك إلى العناية الفائقة بأحد المستشفيات في العاصمة القاهرة لإجراء الفحوصات الصحية اللازمة.

وحسب صحيفة "المصري اليوم"، اعتذر هاني شاكر عن عدم حضور حفله الغنائي المقرر اليوم، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، لتعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى.

وقال "شاكر" في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بـ"إنستجرام"، من على سرير في أحد المستشفيات: "جمهوري الحبيب باعتذر جدًّا عن عدم إقامة حفلة النهاردة في الأوبرا، كان نفسي أشوفكم وأسعد بكم وأغني لكم كل اللي عايزينه".

تابع: "للأسف صحيت النهاردة لقيت نفسي تعبان وضربات قلبي مش متظبطة وروحت المستشفى وبعمل تحاليل والدكتور قالي لازم أفضل في المستشفى 48 ساعة في العناية المركزة، وبإذن الله نحدد ميعاد تاني للحفلة، لأن أنتم بتدوني معنى للحياة".

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