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تعقيم 461 مسجدًا وجامعًا في جازان احترازًا من كورونا

في إطار الحملة الوقائية للحدّ من انتشار الفيروس

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، الحملة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تعقيم ٤٦١ مسجدًا وجامعًا في جميع محافظات المنطقة.

وقال مدير عام فرع الوزارة في جازان، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي: إن ما ينفذه الفرع يعتبر ضمن الحملة الوقائية لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للحد من انتشار كورونا التي ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه ينتشر انتشارًا سريعًا، وتعقيم المساجد والجوامع جزء من هذه الحملة.

وأضاف "المدخلي" أن الحملات الوقائية للفرع هي بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يسعى دائمًا لتكون بيوت الله آمنة صحيًّا حفاظًا على سلامة المصلين.

يذكر أن هذه الحملة تعتبر الثانية بعد الانتهاء من الحملة الأولى التي بدأت بـ٤٩١ مسجدًا وجامعًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعقيم 461 مسجدًا وجامعًا في جازان احترازًا من كورونا
سبق

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، الحملة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تعقيم ٤٦١ مسجدًا وجامعًا في جميع محافظات المنطقة.

وقال مدير عام فرع الوزارة في جازان، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي: إن ما ينفذه الفرع يعتبر ضمن الحملة الوقائية لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للحد من انتشار كورونا التي ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه ينتشر انتشارًا سريعًا، وتعقيم المساجد والجوامع جزء من هذه الحملة.

وأضاف "المدخلي" أن الحملات الوقائية للفرع هي بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يسعى دائمًا لتكون بيوت الله آمنة صحيًّا حفاظًا على سلامة المصلين.

يذكر أن هذه الحملة تعتبر الثانية بعد الانتهاء من الحملة الأولى التي بدأت بـ٤٩١ مسجدًا وجامعًا.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
07:27 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:09 PM

تعقيم 461 مسجدًا وجامعًا في جازان احترازًا من كورونا

في إطار الحملة الوقائية للحدّ من انتشار الفيروس

A A A
قاسم الخبراني - جازان
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1,788

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، الحملة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تعقيم ٤٦١ مسجدًا وجامعًا في جميع محافظات المنطقة.

وقال مدير عام فرع الوزارة في جازان، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي: إن ما ينفذه الفرع يعتبر ضمن الحملة الوقائية لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للحد من انتشار كورونا التي ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه ينتشر انتشارًا سريعًا، وتعقيم المساجد والجوامع جزء من هذه الحملة.

وأضاف "المدخلي" أن الحملات الوقائية للفرع هي بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يسعى دائمًا لتكون بيوت الله آمنة صحيًّا حفاظًا على سلامة المصلين.

يذكر أن هذه الحملة تعتبر الثانية بعد الانتهاء من الحملة الأولى التي بدأت بـ٤٩١ مسجدًا وجامعًا.

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