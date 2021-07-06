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بعد ساعات من تدشينها.. منصة "ترامب" تُخترق والمتهم مؤيد لقضية فلسطين!

أنشأها "ملير" بعد حظر فيسبوك وتويتر لـ"دونالد" ورغبة في كسر احتكارههما

تعرضت منصة "GETTER" للتواصل الاجتماعي، التي أسسها جيسون ميلر أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للاختراق بعد ساعات قليلة من تدشينها في وقت متأخر من أمس، قبل أن تعود للعمل بشكل طبيعي بعد ذلك بنحو 20 دقيقة.

وأشارت التقارير الأمريكية إلى أن المنصة التي كان وراء فكرتها ودعمها الرئيس الأمريكي السابق بعد منعه من مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك"؛ تعرضت للاختراق من قِبَل شخص يُعتقد أنه عربي ومؤيد للقضية الفلسطينية.

وأعلن أحد المسؤولين عن المنصة، أن "تويتر" و"فيسبوك" حظرا دونالد ترامب حتى عام 2023، والمنصة الجديدة تم تأسيسها لكسر احتكار وسائل التواصل الاجتماعي، ومحاربة ثقافة المنع والدفاع عن الحرية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد ساعات من تدشينها.. منصة "ترامب" تُخترق والمتهم مؤيد لقضية فلسطين!
سبق

تعرضت منصة "GETTER" للتواصل الاجتماعي، التي أسسها جيسون ميلر أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للاختراق بعد ساعات قليلة من تدشينها في وقت متأخر من أمس، قبل أن تعود للعمل بشكل طبيعي بعد ذلك بنحو 20 دقيقة.

وأشارت التقارير الأمريكية إلى أن المنصة التي كان وراء فكرتها ودعمها الرئيس الأمريكي السابق بعد منعه من مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك"؛ تعرضت للاختراق من قِبَل شخص يُعتقد أنه عربي ومؤيد للقضية الفلسطينية.

وأعلن أحد المسؤولين عن المنصة، أن "تويتر" و"فيسبوك" حظرا دونالد ترامب حتى عام 2023، والمنصة الجديدة تم تأسيسها لكسر احتكار وسائل التواصل الاجتماعي، ومحاربة ثقافة المنع والدفاع عن الحرية.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
12:32 PM

بعد ساعات من تدشينها.. منصة "ترامب" تُخترق والمتهم مؤيد لقضية فلسطين!

أنشأها "ملير" بعد حظر فيسبوك وتويتر لـ"دونالد" ورغبة في كسر احتكارههما

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خالد علي - الرياض
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تعرضت منصة "GETTER" للتواصل الاجتماعي، التي أسسها جيسون ميلر أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للاختراق بعد ساعات قليلة من تدشينها في وقت متأخر من أمس، قبل أن تعود للعمل بشكل طبيعي بعد ذلك بنحو 20 دقيقة.

وأشارت التقارير الأمريكية إلى أن المنصة التي كان وراء فكرتها ودعمها الرئيس الأمريكي السابق بعد منعه من مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك"؛ تعرضت للاختراق من قِبَل شخص يُعتقد أنه عربي ومؤيد للقضية الفلسطينية.

وأعلن أحد المسؤولين عن المنصة، أن "تويتر" و"فيسبوك" حظرا دونالد ترامب حتى عام 2023، والمنصة الجديدة تم تأسيسها لكسر احتكار وسائل التواصل الاجتماعي، ومحاربة ثقافة المنع والدفاع عن الحرية.

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