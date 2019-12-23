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تخشى الرصد فيحل الخطر .. شاهد ما فعله قائد هذه الشاحنة بـ "حضن - تربة"

مشاهد تتنوّع وحوادث تتكرّر ومناشدات تتواصل لضبط المخالفين ومعاقبتهم

وثّق أحد المواطنين، تهوّر سائق شاحنة كبيرة ذات حمولة ثقيلة، إذ كان يقودها بتجاوزٍ خاطئ في المسار الأيسر على طريق "حضن - تربة"، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبحسب المعلومات، فإن هذا المسار يشهد كثافة مرورية بصفة مستمرة لتنقل المسافرين معه، وكذلك تتكاثر فيه الشاحنات المحمّلة بحمولات زائدة التي تخشى أن يتم رصدها في الطرق الأخرى الخاضعة ضمن الرقابة الأمنية.

وناشد عددٌ من المواطنين، قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة وإدارة مرور الطائف، بضرورة رصد مخالفات قائدي الشاحنات وما يتسبّبون فيه من تعريض حياتهم وحياة غيرهم للخطر.

سائق شاحنة تجاوز خاطئ تربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تخشى الرصد فيحل الخطر .. شاهد ما فعله قائد هذه الشاحنة بـ "حضن - تربة"
سبق

وثّق أحد المواطنين، تهوّر سائق شاحنة كبيرة ذات حمولة ثقيلة، إذ كان يقودها بتجاوزٍ خاطئ في المسار الأيسر على طريق "حضن - تربة"، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبحسب المعلومات، فإن هذا المسار يشهد كثافة مرورية بصفة مستمرة لتنقل المسافرين معه، وكذلك تتكاثر فيه الشاحنات المحمّلة بحمولات زائدة التي تخشى أن يتم رصدها في الطرق الأخرى الخاضعة ضمن الرقابة الأمنية.

وناشد عددٌ من المواطنين، قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة وإدارة مرور الطائف، بضرورة رصد مخالفات قائدي الشاحنات وما يتسبّبون فيه من تعريض حياتهم وحياة غيرهم للخطر.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
08:57 AM

تخشى الرصد فيحل الخطر .. شاهد ما فعله قائد هذه الشاحنة بـ "حضن - تربة"

مشاهد تتنوّع وحوادث تتكرّر ومناشدات تتواصل لضبط المخالفين ومعاقبتهم

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متعب البقمي - تربة
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7,835

وثّق أحد المواطنين، تهوّر سائق شاحنة كبيرة ذات حمولة ثقيلة، إذ كان يقودها بتجاوزٍ خاطئ في المسار الأيسر على طريق "حضن - تربة"، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبحسب المعلومات، فإن هذا المسار يشهد كثافة مرورية بصفة مستمرة لتنقل المسافرين معه، وكذلك تتكاثر فيه الشاحنات المحمّلة بحمولات زائدة التي تخشى أن يتم رصدها في الطرق الأخرى الخاضعة ضمن الرقابة الأمنية.

وناشد عددٌ من المواطنين، قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة وإدارة مرور الطائف، بضرورة رصد مخالفات قائدي الشاحنات وما يتسبّبون فيه من تعريض حياتهم وحياة غيرهم للخطر.

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