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البريد السعودي يطلق العديد من الخدمات "عن بُعد"

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار "كورونا"

أطلقت مؤسسة البريد السعودي العديد من الخدمات لعملائها لإيصال الطرود للمنازل من خلال آلية "العمل عن بُعد"، المتوفرة في مختلف أنحاء المملكة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وتقدّم المؤسسة أعمالها عبر خدمات مميزة في إطار العمل عن بُعد من خلال خدمة "لسلامتك نوصلها لك" التي ينفذها موظفو البريد بإيصال الطرود إلى المنازل للمحافظة على السلامة العامة في ظل مبادرة وطنية نوعية يراعى فيها اتباع جميع الإجراءات الوقائية.

ووزّعت المؤسسة وضمن جهودها العديد من النشرات التوعوية اليومية الموزعة بجميع طرق التواصل سواء عبر فرق العمل أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو التعاميم للموظفين.

وتضمّنت المبادرات التي أطلقتها المؤسسة، مبادرة مشاركة الأزواج فرحتهم، وذلك بتسليم "سجل الأسرة" في مكان إقامتهم عبر العنوان الوطني بعد تنفيذ الخدمة عن طريق "أبشر"، إضافة لجميع الوثائق الأخرى.

وحرصت مؤسسة البريد على سلامة موظفيها، بتطبيق العمل عن بُعد التزاماً بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية؛ للحفاظ على صحة الموظفين والعملاء المقدمة لهم الخدمات في أماكن وجودهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البريد السعودي يطلق العديد من الخدمات "عن بُعد"
سبق

أطلقت مؤسسة البريد السعودي العديد من الخدمات لعملائها لإيصال الطرود للمنازل من خلال آلية "العمل عن بُعد"، المتوفرة في مختلف أنحاء المملكة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وتقدّم المؤسسة أعمالها عبر خدمات مميزة في إطار العمل عن بُعد من خلال خدمة "لسلامتك نوصلها لك" التي ينفذها موظفو البريد بإيصال الطرود إلى المنازل للمحافظة على السلامة العامة في ظل مبادرة وطنية نوعية يراعى فيها اتباع جميع الإجراءات الوقائية.

ووزّعت المؤسسة وضمن جهودها العديد من النشرات التوعوية اليومية الموزعة بجميع طرق التواصل سواء عبر فرق العمل أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو التعاميم للموظفين.

وتضمّنت المبادرات التي أطلقتها المؤسسة، مبادرة مشاركة الأزواج فرحتهم، وذلك بتسليم "سجل الأسرة" في مكان إقامتهم عبر العنوان الوطني بعد تنفيذ الخدمة عن طريق "أبشر"، إضافة لجميع الوثائق الأخرى.

وحرصت مؤسسة البريد على سلامة موظفيها، بتطبيق العمل عن بُعد التزاماً بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية؛ للحفاظ على صحة الموظفين والعملاء المقدمة لهم الخدمات في أماكن وجودهم.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
04:39 PM

البريد السعودي يطلق العديد من الخدمات "عن بُعد"

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت مؤسسة البريد السعودي العديد من الخدمات لعملائها لإيصال الطرود للمنازل من خلال آلية "العمل عن بُعد"، المتوفرة في مختلف أنحاء المملكة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وتقدّم المؤسسة أعمالها عبر خدمات مميزة في إطار العمل عن بُعد من خلال خدمة "لسلامتك نوصلها لك" التي ينفذها موظفو البريد بإيصال الطرود إلى المنازل للمحافظة على السلامة العامة في ظل مبادرة وطنية نوعية يراعى فيها اتباع جميع الإجراءات الوقائية.

ووزّعت المؤسسة وضمن جهودها العديد من النشرات التوعوية اليومية الموزعة بجميع طرق التواصل سواء عبر فرق العمل أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو التعاميم للموظفين.

وتضمّنت المبادرات التي أطلقتها المؤسسة، مبادرة مشاركة الأزواج فرحتهم، وذلك بتسليم "سجل الأسرة" في مكان إقامتهم عبر العنوان الوطني بعد تنفيذ الخدمة عن طريق "أبشر"، إضافة لجميع الوثائق الأخرى.

وحرصت مؤسسة البريد على سلامة موظفيها، بتطبيق العمل عن بُعد التزاماً بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية؛ للحفاظ على صحة الموظفين والعملاء المقدمة لهم الخدمات في أماكن وجودهم.

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