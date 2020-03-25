النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. أنفاق وشوارع "عزيزية مكة" من دون أي حركة للمركبات أو المشاة

4 جهات أمنية تمشط المواقع.. والأهالي ملتزمون بالقرار

شهدت شوارع وطرق وأنفاق العزيزية بمكة المكرمة خلوًا تامًا من المركبات وأي حركة مشاة؛ تطبيقًا والتزامًا بقرار منع التجول في يومه الثالث.

"سبق" وثقت جانبًا من مشاركة أربع جهات أمنية ممثلة بمرور العاصمة المقدسة، ودوريات الأمن، وقوات الطوارئ، والحرس الوطني.

وانتشرت الجهات الأمنية في الطرق الرئيسة وتمركزت في عددٍ من النقاط لرصد أي مخالفات لقرار المنع، والذي أكد حرص وتعاون أهالي مكة للتوجيهات الصادرة في قرار المنع.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. أنفاق وشوارع "عزيزية مكة" من دون أي حركة للمركبات أو المشاة
سبق

شهدت شوارع وطرق وأنفاق العزيزية بمكة المكرمة خلوًا تامًا من المركبات وأي حركة مشاة؛ تطبيقًا والتزامًا بقرار منع التجول في يومه الثالث.

"سبق" وثقت جانبًا من مشاركة أربع جهات أمنية ممثلة بمرور العاصمة المقدسة، ودوريات الأمن، وقوات الطوارئ، والحرس الوطني.

وانتشرت الجهات الأمنية في الطرق الرئيسة وتمركزت في عددٍ من النقاط لرصد أي مخالفات لقرار المنع، والذي أكد حرص وتعاون أهالي مكة للتوجيهات الصادرة في قرار المنع.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:42 PM
اخر تعديل
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
02:21 AM

شاهد.. أنفاق وشوارع "عزيزية مكة" من دون أي حركة للمركبات أو المشاة

4 جهات أمنية تمشط المواقع.. والأهالي ملتزمون بالقرار

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
7,024

شهدت شوارع وطرق وأنفاق العزيزية بمكة المكرمة خلوًا تامًا من المركبات وأي حركة مشاة؛ تطبيقًا والتزامًا بقرار منع التجول في يومه الثالث.

"سبق" وثقت جانبًا من مشاركة أربع جهات أمنية ممثلة بمرور العاصمة المقدسة، ودوريات الأمن، وقوات الطوارئ، والحرس الوطني.

وانتشرت الجهات الأمنية في الطرق الرئيسة وتمركزت في عددٍ من النقاط لرصد أي مخالفات لقرار المنع، والذي أكد حرص وتعاون أهالي مكة للتوجيهات الصادرة في قرار المنع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,611
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,309
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,114
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,634

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة