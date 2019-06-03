مَن أطلق الرصاص .. "العسكري السوداني" يكشف التفاصيل: هدفنا كان "كولومبيا"

"تجمع المهنيين" دعا إلى عصيان مدني شامل في البلاد رداً على ما حدث في الاعتصام

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي؛ الإثنين، إن القوات السودانية لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة؛ بل استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطراً على أمن المواطنين.

وأضاف كباشي: "في صباح هذا اليوم، وفي إطار خطة القوات الأمنية المعنية بولاية الخرطوم لفض التجمع في المنطقة المحيطة بمنطقة الاعتصام المحدّدة جغرافياً تحركت قوات الأمن..".

وتابع في مقابلة نقلتها "سكاي نيوز عربية": "هناك منطقة تسمّى كولومبيا ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت مهدداً أمنياً كبيراً لمواطنينا".

ولفت الفريق شمس الدين كباشي؛ إلى أن "الجيش والمواطنين وقوى الحرية والتغيير اتفقوا على أن هذه المنطقة تمثل خطراً، وتؤثر أيضاً على أمن الثوار في منطقة الاعتصام، وبناءً على ذلك، قررت السلطات المعنية التحرُّك صوب هذه المنطقة، بما يؤدي إلى أمن المجتمع وسلامته".

وأكّد المتحدث باسم المجلس العسكري "كنا على تواصل مع قيادات تجمع الحرية والتغيير، حيث أطلعناهم على ما يتم الترتيب له وما يجري في فض منطقة كولومبيا".

ورداً على سؤال بشأن موقف الجيش من دعوات قوى الحرية والتغيير للتصعيد، أكد كباشي "لم نفض الاعتصام بالقوة، فالخيم موجودة والشباب يتحركون بحرية.. الذي تم تحرك عسكري خارج منطقة الاعتصام".

وتابع: "ونتيجة لتدافع الموجودين في منطقة كولومبيا دخلت إلى الاعتصام، وكثيرون من الشباب آثروا الخروج من الاعتصام".

وبشأن احتمال سماح الجيش السوداني لعودة المعتصمين إلى جوار مقر قيادة الجيش، قال كباشي إن الجيش لا يمانع في ذلك، مضيفاً "نحن لا نستهدف منطقة الاعتصام والذين خرجوا إن أردوا العودة فلهم ذلك.. استهدفنا فقط منطقة كولومبيا".

وكانت مقاطع فيديو، نشرتها وكالة "رويترز"، صباح الإثنين، قد أظهرت عشرات المعتصمين وهم يفرون من موقع الاعتصام في محيط قيادة الجيش بالعاصمة السودانية، على وقع إطلاق النار.

وكانت المعارضة السودانية قد قالت، في وقت سابق، إن قوات أمنية بدأت في وقت مبكر اليوم، بفض الاعتصام المستمر منذ أبريل الماضي في الخرطوم.

وذكرت مصادر طبية أن شخصيْن على الأقل قُتلا وسقوط جرحى آخرين خلال الأحداث، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 3 قتلى وأكثر من 60 جريحاً في وقت لاحق.

ويظهر الفيديو شبان سودانيين يركضون بين أزقة مبانٍ محيطة بمقر قيادة الجيش، فيما تُسمع أصوات إطلاق رصاص في الخلفية.

وأفاد مراسل شبكة "سكاي نيوز" في الخرطوم، بأن أعداداً كبيرة من المعتصمين غادرت مكان الاعتصام، مع شروع قوات الأمن في عملية الفض.

وردّد الشبان في الفيديو شعارات المعارضة التي استُخدمت خلال أسابيع الاحتجاج ضد الرئيس السابق، عمر البشير، الذي عزله الجيش في أبريل الماضي.

ويتولى حكم البلاد حالياً، المجلس العسكري الانتقالي، الذي يتفاوض مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، بشأن المرحلة الانتقالية من حكم السودان، لكن يبدو أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، المكون الأساسي لهذه القوى، إلى عصيان مدني شامل في البلاد، رداً على ما حدث في الاعتصام.