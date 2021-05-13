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"القصبي" يكافئ مواطناً أبلغ عن محل يبيع حلويات منتهية الصلاحية ليلة العيد

حاول القائمون عليه استغلال الإقبال على الشراء في موسم عيد الفطر المبارك

أجرى وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اتصالاً هاتفياً قدم خلاله التهنئة بعيد الفطر المبارك، لمواطن في المدينة المنورة أبلغ عن حالة غش تجاري لمحل يبيع حلويات منتهية الصلاحية ليلة العيد.

وعبر الدكتور القصبي عن شكره للمواطن لحرصه وقيامه بإبلاغ وزارة التجارة، ووجّه بمكافأته.

وكانت الفرق الرقابية بوزارة التجارة قد باشرت البلاغ الذي تقدم به المواطن، وضبطت حلويات منتهية الصلاحية في أحد المحلات التي حاول القائمون عليها استغلال الإقبال على شراء الحلويات في موسم عيد الفطر المبارك، وتم ضبط حالة الغش التجاري واستدعاء القائمين على المنشأة لوجود شبهة تستر تجاري لإكمال الإجراءات النظامية والعقوبات بحقهم.

وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي" يكافئ مواطناً أبلغ عن محل يبيع حلويات منتهية الصلاحية ليلة العيد
سبق

أجرى وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اتصالاً هاتفياً قدم خلاله التهنئة بعيد الفطر المبارك، لمواطن في المدينة المنورة أبلغ عن حالة غش تجاري لمحل يبيع حلويات منتهية الصلاحية ليلة العيد.

وعبر الدكتور القصبي عن شكره للمواطن لحرصه وقيامه بإبلاغ وزارة التجارة، ووجّه بمكافأته.

وكانت الفرق الرقابية بوزارة التجارة قد باشرت البلاغ الذي تقدم به المواطن، وضبطت حلويات منتهية الصلاحية في أحد المحلات التي حاول القائمون عليها استغلال الإقبال على شراء الحلويات في موسم عيد الفطر المبارك، وتم ضبط حالة الغش التجاري واستدعاء القائمين على المنشأة لوجود شبهة تستر تجاري لإكمال الإجراءات النظامية والعقوبات بحقهم.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
08:29 AM

"القصبي" يكافئ مواطناً أبلغ عن محل يبيع حلويات منتهية الصلاحية ليلة العيد

حاول القائمون عليه استغلال الإقبال على الشراء في موسم عيد الفطر المبارك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اتصالاً هاتفياً قدم خلاله التهنئة بعيد الفطر المبارك، لمواطن في المدينة المنورة أبلغ عن حالة غش تجاري لمحل يبيع حلويات منتهية الصلاحية ليلة العيد.

وعبر الدكتور القصبي عن شكره للمواطن لحرصه وقيامه بإبلاغ وزارة التجارة، ووجّه بمكافأته.

وكانت الفرق الرقابية بوزارة التجارة قد باشرت البلاغ الذي تقدم به المواطن، وضبطت حلويات منتهية الصلاحية في أحد المحلات التي حاول القائمون عليها استغلال الإقبال على شراء الحلويات في موسم عيد الفطر المبارك، وتم ضبط حالة الغش التجاري واستدعاء القائمين على المنشأة لوجود شبهة تستر تجاري لإكمال الإجراءات النظامية والعقوبات بحقهم.

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