النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5362 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2499 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الثويني" ملحقاً ثقافيّاً في سفارة المملكة بالبحرين‎‎

ضمن جهود تعزيز الحضور التعليمي والثقافي دولياً

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتكليف الدكتور يوسف بن محمد الثويني، ملحقاً ثقافياً بسفارة المملكة العربية السعودية في المنامة بمملكة البحرين الشقيقة.

والدكتور " الثويني"، أستاذ الإدارة وسياسة التعليم المشارك بكلية التربية في جامعة حائل، تولى عمادة كلية التربية بالجامعة، ثم مديراً لتعليم منطقة حائل، وعاد للعمل بجامعة حائل بعد انتهاء فترة تكليفه بتعليم المنطقة، حتى تم أمس تكليفه بسفارة السعودية بالبحرين.

تأتي قرارات تكليف ملحقين في سفارات السعودية بدول العالم كافة، تعزيزاً لحضور المملكة التعليمي والثقافي على الصعيد الدولي، وتفعيل مجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتنسيق منح الطلاب للدراسة في المملكة، إلى جانب الإشراف على الطلبة المبتعثين، وتيسير رحلتهم التعليمية؛ واستثمار قدراتهم لخدمة الوطن والمشاركة في تنميته مستقبلاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الثويني" ملحقاً ثقافيّاً في سفارة المملكة بالبحرين‎‎
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتكليف الدكتور يوسف بن محمد الثويني، ملحقاً ثقافياً بسفارة المملكة العربية السعودية في المنامة بمملكة البحرين الشقيقة.

والدكتور " الثويني"، أستاذ الإدارة وسياسة التعليم المشارك بكلية التربية في جامعة حائل، تولى عمادة كلية التربية بالجامعة، ثم مديراً لتعليم منطقة حائل، وعاد للعمل بجامعة حائل بعد انتهاء فترة تكليفه بتعليم المنطقة، حتى تم أمس تكليفه بسفارة السعودية بالبحرين.

تأتي قرارات تكليف ملحقين في سفارات السعودية بدول العالم كافة، تعزيزاً لحضور المملكة التعليمي والثقافي على الصعيد الدولي، وتفعيل مجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتنسيق منح الطلاب للدراسة في المملكة، إلى جانب الإشراف على الطلبة المبتعثين، وتيسير رحلتهم التعليمية؛ واستثمار قدراتهم لخدمة الوطن والمشاركة في تنميته مستقبلاً.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
11:41 AM

"الثويني" ملحقاً ثقافيّاً في سفارة المملكة بالبحرين‎‎

ضمن جهود تعزيز الحضور التعليمي والثقافي دولياً

A A A
خالد السليمي - حائل
0
1,011

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتكليف الدكتور يوسف بن محمد الثويني، ملحقاً ثقافياً بسفارة المملكة العربية السعودية في المنامة بمملكة البحرين الشقيقة.

والدكتور " الثويني"، أستاذ الإدارة وسياسة التعليم المشارك بكلية التربية في جامعة حائل، تولى عمادة كلية التربية بالجامعة، ثم مديراً لتعليم منطقة حائل، وعاد للعمل بجامعة حائل بعد انتهاء فترة تكليفه بتعليم المنطقة، حتى تم أمس تكليفه بسفارة السعودية بالبحرين.

تأتي قرارات تكليف ملحقين في سفارات السعودية بدول العالم كافة، تعزيزاً لحضور المملكة التعليمي والثقافي على الصعيد الدولي، وتفعيل مجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتنسيق منح الطلاب للدراسة في المملكة، إلى جانب الإشراف على الطلبة المبتعثين، وتيسير رحلتهم التعليمية؛ واستثمار قدراتهم لخدمة الوطن والمشاركة في تنميته مستقبلاً.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,473
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,425
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,761
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,659

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة