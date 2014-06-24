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"الصحة": تسجيل 1253 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1043 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، تسجيل 1253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 478135 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1043 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 459091 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7716 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11328 والحالات الحرجة 1472 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة": تسجيل 1253 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1043 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، تسجيل 1253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 478135 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1043 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 459091 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7716 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11328 والحالات الحرجة 1472 حالة.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
03:38 PM
اخر تعديل
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:52 PM

"الصحة": تسجيل 1253 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1043 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
34
12,738

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، تسجيل 1253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 478135 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1043 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 459091 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7716 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11328 والحالات الحرجة 1472 حالة.

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