"الأرصاد" تنبّه من استمرار أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة السادسة من صباح الغد.