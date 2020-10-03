"امرابط" لجماهير النصر: ساندونا ولو بالدعاء.. نحتاج ذلك لنسعدكم

بين الوصول للعالمية للمرة الثانية 90 دقيقة أمام بيرسبوليس الإيراني

طالب لاعب الفريق الكروي الأول بناد النصر "المغربي" نور الدين امرابط (الغائب عن فريقه بداعي الإصابة) جماهير النصر بالدعاء للفريق الذي يخوض مساء اليوم مباراة مصيرية أمام نظيره بيرسبوليس الإيراني، في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وتفصله (أي النصر) 90 دقيقة فقط لبلوغ نهائي الحلم الآسيوي للمرة الأولى - النسخة الجديدة - كما أن الفريق في حال الفوز سيصل إلى بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.

وكان "امرابط" قد نشر فيديو محفزًا عبر حسابه في "تويتر" يتضمن على أهازيج وتشجيع من قبل الجماهير النصراوية، وكتب: "جمهورنا العالمي الغالي.. أنتم سندنا بعد الله، اليوم نخوض مباراة مهمة للغاية ونحتاج إلى دعائكم".