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"الجوني": ذكرى البيعة مناسبة عظيمة لمسيرة الإنجاز والعطاء

أكد أنها تبعث على الفخر والاعتزاز

قال مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد بن أحمد الجوني: إن الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، مناسبة عظيمة تبعث على الفخر والاعتزاز.

وأضاف: "شهد الوطن خلال السنوات القليلة الماضية جملة من التحولات والإصلاحات والإنجازات التي عززت من دور المملكة خليجياً وعربياً وعالمياً، فضلاً عما شهدته من تنمية شاملة في جميع المناطق".

ولفت "الجوني" إلى أن عهد الملك سلمان، تميز بالحزم والشفافية، ومحاربة الفساد، والتطوير، وعزز من دور ومكانة المملكة على كل الأصعدة، فضلاً عن المضي في تنفيذ رؤية 2030م، التي تنم عن بُعد نظر القيادة الرشيدة، واستشرافها للمستقبل، في وقت تنعم المملكة فيه بالأمن والأمان، فيما جسد السعوديون أنموذجاً رائعاً في ولائهم لقادتهم، ووقوفهم صفاً واحداً ضد من يحاول النيل من أمن الوطن.

وجدد "الجوني" بهذه المناسبة ولاء منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، داعياً الله، أن يحفظ المملكة قيادة وشعباً وينصر جنود الوطن المرابطين على الحدود، ويرد كيد الأعداء.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مدير تعليم عسير سعد الجوني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الجوني": ذكرى البيعة مناسبة عظيمة لمسيرة الإنجاز والعطاء
سبق

قال مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد بن أحمد الجوني: إن الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، مناسبة عظيمة تبعث على الفخر والاعتزاز.

وأضاف: "شهد الوطن خلال السنوات القليلة الماضية جملة من التحولات والإصلاحات والإنجازات التي عززت من دور المملكة خليجياً وعربياً وعالمياً، فضلاً عما شهدته من تنمية شاملة في جميع المناطق".

ولفت "الجوني" إلى أن عهد الملك سلمان، تميز بالحزم والشفافية، ومحاربة الفساد، والتطوير، وعزز من دور ومكانة المملكة على كل الأصعدة، فضلاً عن المضي في تنفيذ رؤية 2030م، التي تنم عن بُعد نظر القيادة الرشيدة، واستشرافها للمستقبل، في وقت تنعم المملكة فيه بالأمن والأمان، فيما جسد السعوديون أنموذجاً رائعاً في ولائهم لقادتهم، ووقوفهم صفاً واحداً ضد من يحاول النيل من أمن الوطن.

وجدد "الجوني" بهذه المناسبة ولاء منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، داعياً الله، أن يحفظ المملكة قيادة وشعباً وينصر جنود الوطن المرابطين على الحدود، ويرد كيد الأعداء.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
06:35 PM

"الجوني": ذكرى البيعة مناسبة عظيمة لمسيرة الإنجاز والعطاء

أكد أنها تبعث على الفخر والاعتزاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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قال مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد بن أحمد الجوني: إن الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، مناسبة عظيمة تبعث على الفخر والاعتزاز.

وأضاف: "شهد الوطن خلال السنوات القليلة الماضية جملة من التحولات والإصلاحات والإنجازات التي عززت من دور المملكة خليجياً وعربياً وعالمياً، فضلاً عما شهدته من تنمية شاملة في جميع المناطق".

ولفت "الجوني" إلى أن عهد الملك سلمان، تميز بالحزم والشفافية، ومحاربة الفساد، والتطوير، وعزز من دور ومكانة المملكة على كل الأصعدة، فضلاً عن المضي في تنفيذ رؤية 2030م، التي تنم عن بُعد نظر القيادة الرشيدة، واستشرافها للمستقبل، في وقت تنعم المملكة فيه بالأمن والأمان، فيما جسد السعوديون أنموذجاً رائعاً في ولائهم لقادتهم، ووقوفهم صفاً واحداً ضد من يحاول النيل من أمن الوطن.

وجدد "الجوني" بهذه المناسبة ولاء منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، داعياً الله، أن يحفظ المملكة قيادة وشعباً وينصر جنود الوطن المرابطين على الحدود، ويرد كيد الأعداء.

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