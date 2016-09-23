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فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية يحتفل باليوم الوطني الـ91 للمملكة

زينت سماء كورنيش أبوظبي بألوان أعلام البلدين

قدم فريق "فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية" التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي مرورًا جويًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه المبادرة -التي زينت سماء كورنيش أبوظبي بألوان علم المملكة والإمارات- ترسيخًا وتتويجًا لعلاقات الأخوة والشراكة الإستراتيجية المتجذرة بين البلدين، وتأكيد للعلاقات الصلبة والمتنامية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.
وشارك الفريق في العروض بـ7 طائرات من نوع "إيرماكي MB339" التي تعد من أفضل الطائرات في أداء الاستعراضات الجوية.
وقاد هذه الطائرات نخبة من الطيارين المحترفين ولهم مشاركات عدة في المهرجانات والفعاليات والمعارض الدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية يحتفل باليوم الوطني الـ91 للمملكة
سبق

قدم فريق "فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية" التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي مرورًا جويًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه المبادرة -التي زينت سماء كورنيش أبوظبي بألوان علم المملكة والإمارات- ترسيخًا وتتويجًا لعلاقات الأخوة والشراكة الإستراتيجية المتجذرة بين البلدين، وتأكيد للعلاقات الصلبة والمتنامية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.
وشارك الفريق في العروض بـ7 طائرات من نوع "إيرماكي MB339" التي تعد من أفضل الطائرات في أداء الاستعراضات الجوية.
وقاد هذه الطائرات نخبة من الطيارين المحترفين ولهم مشاركات عدة في المهرجانات والفعاليات والمعارض الدولية.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
07:45 PM

فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية يحتفل باليوم الوطني الـ91 للمملكة

زينت سماء كورنيش أبوظبي بألوان أعلام البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
9
2,213

قدم فريق "فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية" التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي مرورًا جويًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه المبادرة -التي زينت سماء كورنيش أبوظبي بألوان علم المملكة والإمارات- ترسيخًا وتتويجًا لعلاقات الأخوة والشراكة الإستراتيجية المتجذرة بين البلدين، وتأكيد للعلاقات الصلبة والمتنامية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.
وشارك الفريق في العروض بـ7 طائرات من نوع "إيرماكي MB339" التي تعد من أفضل الطائرات في أداء الاستعراضات الجوية.
وقاد هذه الطائرات نخبة من الطيارين المحترفين ولهم مشاركات عدة في المهرجانات والفعاليات والمعارض الدولية.

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