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بالفيديو.. ذهب السياح فارتدى الفيل كمامة للحماية من "كورونا"

إغلاق يشمل 700 مليون شخص

بعد أن فرضت الهند تدابير شديدة شملت 700 مليون مواطن على الأقل وفق "يورو نيوز"؛ لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال المسؤول في وزارة الصحة لاف أغاروال في مؤتمر صحفي: "لدينا 19 ولاية ومنطقة في الحجر التام، وست ولايات أخرى في الحجر الجزئي، واتخذت ثلاث ولايات إضافية تدابير".

وسط هذه الأزمة وبعد انحسار السياحة وعدم وجود زوار أو سياح ومريدي ركوب الأفيال وجد البعض الوقت لصنع مجسم لفيل ضخم يسير على أربعة دواليب وألبسوه كمامة غطت عينيه وأنفه في منطقة تشيناي في تاميل نادو بالهند.

وتنقسم الهند الفيدرالية إلى 28 ولاية و8 مناطق ووضعت قيوداً على التنقل بين مختلف الولايات؛ لتجنب انتشار الفيروس.

وأغلقت عدة مناطق في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة الحدود مع الولايات المجاورة وفرض حجر في أجزاء واسعة من جنوب البلاد تشمل العاصمة نيودلهي ومدينة بومباي الضخمة.

فيروس كورونا الجديد الهند

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

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بالفيديو.. ذهب السياح فارتدى الفيل كمامة للحماية من "كورونا"
سبق

بعد أن فرضت الهند تدابير شديدة شملت 700 مليون مواطن على الأقل وفق "يورو نيوز"؛ لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال المسؤول في وزارة الصحة لاف أغاروال في مؤتمر صحفي: "لدينا 19 ولاية ومنطقة في الحجر التام، وست ولايات أخرى في الحجر الجزئي، واتخذت ثلاث ولايات إضافية تدابير".

وسط هذه الأزمة وبعد انحسار السياحة وعدم وجود زوار أو سياح ومريدي ركوب الأفيال وجد البعض الوقت لصنع مجسم لفيل ضخم يسير على أربعة دواليب وألبسوه كمامة غطت عينيه وأنفه في منطقة تشيناي في تاميل نادو بالهند.

وتنقسم الهند الفيدرالية إلى 28 ولاية و8 مناطق ووضعت قيوداً على التنقل بين مختلف الولايات؛ لتجنب انتشار الفيروس.

وأغلقت عدة مناطق في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة الحدود مع الولايات المجاورة وفرض حجر في أجزاء واسعة من جنوب البلاد تشمل العاصمة نيودلهي ومدينة بومباي الضخمة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
03:18 PM

بالفيديو.. ذهب السياح فارتدى الفيل كمامة للحماية من "كورونا"

إغلاق يشمل 700 مليون شخص

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خالد خليل - الرياض
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بعد أن فرضت الهند تدابير شديدة شملت 700 مليون مواطن على الأقل وفق "يورو نيوز"؛ لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال المسؤول في وزارة الصحة لاف أغاروال في مؤتمر صحفي: "لدينا 19 ولاية ومنطقة في الحجر التام، وست ولايات أخرى في الحجر الجزئي، واتخذت ثلاث ولايات إضافية تدابير".

وسط هذه الأزمة وبعد انحسار السياحة وعدم وجود زوار أو سياح ومريدي ركوب الأفيال وجد البعض الوقت لصنع مجسم لفيل ضخم يسير على أربعة دواليب وألبسوه كمامة غطت عينيه وأنفه في منطقة تشيناي في تاميل نادو بالهند.

وتنقسم الهند الفيدرالية إلى 28 ولاية و8 مناطق ووضعت قيوداً على التنقل بين مختلف الولايات؛ لتجنب انتشار الفيروس.

وأغلقت عدة مناطق في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة الحدود مع الولايات المجاورة وفرض حجر في أجزاء واسعة من جنوب البلاد تشمل العاصمة نيودلهي ومدينة بومباي الضخمة.

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