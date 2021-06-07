مذكرة تعاون مشترك بين وزارة الرياضة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

تهدف المذكرة إلى تقديم برامج رياضية للاعبين في الدول المنكوبة

وقع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مذكرة تفاهم مشترك، لتعزيز التعاون في عدة مجالات، بحضور معالي مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك.

وتهدف هذه المذكرة، إلى تفعيل التعاون المشترك والاستراتيجي بين القطاعات الحكومية، للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، بالإضافة إلى إبراز الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة، من خلال فعاليات ومشاركات الوزارة واللجنة الأولمبية العربية السعودية داخل المملكة وخارجها.

كما تهدف المذكرة أيضاً إلى تقديم برامج رياضية للاعبين في الدول المنكوبة، وتعزيز المشاركة في الأنشطة التي ينظمها كل طرف، ومن ذلك المؤتمرات وورش العمل واللقاءات والمعارض والفعاليات، والتوعية حول دور المركز والتعريف بأنشطته الإغاثية والإنسانية في الخارج، وإبراز الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة العربية السعودية داخل المملكة وخارجها.