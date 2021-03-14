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النيابة العامة: السجن ٢٨ عاماً ومصادرة ٦٨٥ مليون ريال لتنظيم عصابي امتهن تهريب الأموال

صدور هذه الأحكام يأتي تتويجاً للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصة التي باشرت هذه القضية

صرّح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، بأن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق في قضية مواطن ومواطنة؛ قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعددٍ من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهم من الاستثمار في الكيان التجاري العائد إليهما، واستغلال حسابهما البنكي وإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.

وانتهت نتائج التحقيقات بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة تضمن الحكم على المتهمين بالسجن لمدد تبلغ ٢٨ عاماً وتغريمهم مبلغ ١٣ مليون ريال، ومصادرة الأموال المحوّلة للخارج التي تجاوزت ٦٨٥ مليون ريال، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء عقوباتهم.

وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة، على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

وأكّد المصدر أن صدور هذه الأحكام يأتي تتويجاً للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصّة التي باشرت هذه القضية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن النيابة العامة عازمة على المُضي قدماً في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.

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النيابة العامة: السجن ٢٨ عاماً ومصادرة ٦٨٥ مليون ريال لتنظيم عصابي امتهن تهريب الأموال
سبق

صرّح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، بأن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق في قضية مواطن ومواطنة؛ قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعددٍ من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهم من الاستثمار في الكيان التجاري العائد إليهما، واستغلال حسابهما البنكي وإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.

وانتهت نتائج التحقيقات بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة تضمن الحكم على المتهمين بالسجن لمدد تبلغ ٢٨ عاماً وتغريمهم مبلغ ١٣ مليون ريال، ومصادرة الأموال المحوّلة للخارج التي تجاوزت ٦٨٥ مليون ريال، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء عقوباتهم.

وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة، على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

وأكّد المصدر أن صدور هذه الأحكام يأتي تتويجاً للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصّة التي باشرت هذه القضية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن النيابة العامة عازمة على المُضي قدماً في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
01:19 PM
اخر تعديل
14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
07:28 PM

النيابة العامة: السجن ٢٨ عاماً ومصادرة ٦٨٥ مليون ريال لتنظيم عصابي امتهن تهريب الأموال

صدور هذه الأحكام يأتي تتويجاً للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصة التي باشرت هذه القضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
15,507

صرّح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، بأن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق في قضية مواطن ومواطنة؛ قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعددٍ من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهم من الاستثمار في الكيان التجاري العائد إليهما، واستغلال حسابهما البنكي وإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.

وانتهت نتائج التحقيقات بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة تضمن الحكم على المتهمين بالسجن لمدد تبلغ ٢٨ عاماً وتغريمهم مبلغ ١٣ مليون ريال، ومصادرة الأموال المحوّلة للخارج التي تجاوزت ٦٨٥ مليون ريال، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء عقوباتهم.

وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة، على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

وأكّد المصدر أن صدور هذه الأحكام يأتي تتويجاً للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصّة التي باشرت هذه القضية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن النيابة العامة عازمة على المُضي قدماً في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.

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