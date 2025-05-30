ما المقصود بـ " أَزْوَاجَهُمْ " في قوله تعالى: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ..؟#كلمات_قرآنية_تُفهم_خطأً رمضان 40هـ
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ما المقصود بـ " أَزْوَاجَهُمْ " في قوله تعالى: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ..؟صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-30
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
05:30 PM
اخر تعديل
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
08:16 PM
ما المقصود بـ " أَزْوَاجَهُمْ " في قوله تعالى: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ..؟
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