ما المقصود بـ " أَزْوَاجَهُمْ " في قوله تعالى: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ..؟ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-30

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440 05:30 PM

اخر تعديل 30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440 08:16 PM

ما المقصود بـ " أَزْوَاجَهُمْ " في قوله تعالى: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ..؟