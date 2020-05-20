تقرير مسرّب للبنتاجون يكشف.. هذا أقصى موعد محتمل لتوافر لقاح كورونا

مع توقعات باستمرار التعامل مع الجائحة خلال الفترة المقبلة والتعايش معها

كشف تقرير مسرّب من البنتاجون، أن هناك احتمال استمرار التعامل مع جائحة كورونا من قِبل الجيش الأمريكي حتى عام 2021.

وحصل موقع "Task & Purpose" على مذكرة حذّر فيها البنتاجون من "احتمال حقيقي" بألا يتوافر لقاح لكوفيد- 19 حتى "صيف 2021 على أقل تقدير".

وقال التقرير: "أمامنا طريق طويل، مع احتمال حقيقي لعودة كوفيد-19. لذلك، يجب علينا الآن أن نعيد تركيز اهتمامنا على استئناف المهام الحاسمة، وزيادة مستويات الجهد، واتخاذ الاستعدادات اللازمة في حالة عودة ظهور كوفيد-19 بشكل كبير في وقت لاحق من هذا العام".

وعلقت متحدثة باسم البنتاجون، إن "الوثيقة عفا عليها الزمن ورفضت تقديم تفاصيل أكثر".

وبحسب "سبوتنيك عربي" قال مسؤول في البنتاجون، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن "الوثيقة لم يتم نشرها رسمياً، ويمكن أن تشهد تغييرات منذ تعميمها على القوات العسكرية في بداية مايو".

ووفقا للتقرير المسرّب "تشير جميع المؤشرات إلى أننا سنعمل في بيئة كوفيد-19 المستمرة عالمياً في الأشهر المقبلة"، و"سيستمر هذا على الأرجح حتى تكون هناك مناعة واسعة النطاق.. وبعض المناعة المكتسبة بعد الشفاء من الفيروس".

وأوصت الوثيقة بزيادة الاختبارات وكذلك توثيق "تتبع ورصد نتائج علاج المصابين بكوفيد-19".

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ سابقاً، عن تعاطي "هيدروكسي كلوروكين"، وهو دواء للملاريا، رغم التحذيرات الطبية بشأن استخدامه كدواء وقائي ضدّ فيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض (كوفيد-19).