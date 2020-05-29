النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الباحة يعتمد خطة الإمارة لعودة موظفيها بعد غدٍ

تشمل كافة الإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي والتعقيم

اعتمد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، خطة إمارة المنطقة لعودة الموظفين بعد غدٍ، التي تتضمن العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من ناحية التعقيم الكامل لمبنى الإمارة ومباني المحافظات والمراكز، بالإضافة إلى اعتماد مدخل واحد للموظفين بحيث يكون هنالك نقطة كشف وتعقيم لجميع الموظفين من قبل الممارسين الصحيين أثناء دخولهم مقرات العمل.

وتتضمن الخطة إعادة توزيع مكاتب الموظفين والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي بكل صوره وأشكاله، والعمل على توزيع عملية دخول الموظفين إلى ثلاث مراحل ويراعى فيها توزيع الموظفين بأولوية العمل، وعدم دخول أي شخص إلى مقرات العمل غير مصرح له بالدخول، وتقيد جميع الموظفين بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا.


ووفرت الإمارة المعقمات الطبية في جميع المكاتب، وتكثيف التوعية بالشاشات الإلكترونية الموزعة داخل مقر الإمارة والمحافظات والمراكز، بالإضافة إلى عمل رسائل توعوية ورقية وتوزيعها على الموظفين، كما تتضمن الخطة آلية حضور وانصراف الموظفين، حيث ستكون عن طريق المدير المباشر دون استخدام أجهزة البصمة.

وفيما يتعلق بالمراجعين فسيكون استقبال طلباتهم واستفساراتهم عبر منصة "أبشر" وتقديم كافة الخدمات لهم دون أي تأخير.

وشدد أمير الباحة على تنفيذ هذه الخطة بكل دقة واحترافية، حرصاً من سموه على سلامة الموظفين وعدم التهاون في جانب الوقاية والتقيد بها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير الباحة يعتمد خطة الإمارة لعودة موظفيها بعد غدٍ
سبق

اعتمد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، خطة إمارة المنطقة لعودة الموظفين بعد غدٍ، التي تتضمن العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من ناحية التعقيم الكامل لمبنى الإمارة ومباني المحافظات والمراكز، بالإضافة إلى اعتماد مدخل واحد للموظفين بحيث يكون هنالك نقطة كشف وتعقيم لجميع الموظفين من قبل الممارسين الصحيين أثناء دخولهم مقرات العمل.

وتتضمن الخطة إعادة توزيع مكاتب الموظفين والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي بكل صوره وأشكاله، والعمل على توزيع عملية دخول الموظفين إلى ثلاث مراحل ويراعى فيها توزيع الموظفين بأولوية العمل، وعدم دخول أي شخص إلى مقرات العمل غير مصرح له بالدخول، وتقيد جميع الموظفين بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا.


ووفرت الإمارة المعقمات الطبية في جميع المكاتب، وتكثيف التوعية بالشاشات الإلكترونية الموزعة داخل مقر الإمارة والمحافظات والمراكز، بالإضافة إلى عمل رسائل توعوية ورقية وتوزيعها على الموظفين، كما تتضمن الخطة آلية حضور وانصراف الموظفين، حيث ستكون عن طريق المدير المباشر دون استخدام أجهزة البصمة.

وفيما يتعلق بالمراجعين فسيكون استقبال طلباتهم واستفساراتهم عبر منصة "أبشر" وتقديم كافة الخدمات لهم دون أي تأخير.

وشدد أمير الباحة على تنفيذ هذه الخطة بكل دقة واحترافية، حرصاً من سموه على سلامة الموظفين وعدم التهاون في جانب الوقاية والتقيد بها.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
07:52 PM

أمير الباحة يعتمد خطة الإمارة لعودة موظفيها بعد غدٍ

تشمل كافة الإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي والتعقيم

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
239

اعتمد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، خطة إمارة المنطقة لعودة الموظفين بعد غدٍ، التي تتضمن العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من ناحية التعقيم الكامل لمبنى الإمارة ومباني المحافظات والمراكز، بالإضافة إلى اعتماد مدخل واحد للموظفين بحيث يكون هنالك نقطة كشف وتعقيم لجميع الموظفين من قبل الممارسين الصحيين أثناء دخولهم مقرات العمل.

وتتضمن الخطة إعادة توزيع مكاتب الموظفين والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي بكل صوره وأشكاله، والعمل على توزيع عملية دخول الموظفين إلى ثلاث مراحل ويراعى فيها توزيع الموظفين بأولوية العمل، وعدم دخول أي شخص إلى مقرات العمل غير مصرح له بالدخول، وتقيد جميع الموظفين بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا.


ووفرت الإمارة المعقمات الطبية في جميع المكاتب، وتكثيف التوعية بالشاشات الإلكترونية الموزعة داخل مقر الإمارة والمحافظات والمراكز، بالإضافة إلى عمل رسائل توعوية ورقية وتوزيعها على الموظفين، كما تتضمن الخطة آلية حضور وانصراف الموظفين، حيث ستكون عن طريق المدير المباشر دون استخدام أجهزة البصمة.

وفيما يتعلق بالمراجعين فسيكون استقبال طلباتهم واستفساراتهم عبر منصة "أبشر" وتقديم كافة الخدمات لهم دون أي تأخير.

وشدد أمير الباحة على تنفيذ هذه الخطة بكل دقة واحترافية، حرصاً من سموه على سلامة الموظفين وعدم التهاون في جانب الوقاية والتقيد بها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,625
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,905
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,929
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,706

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة