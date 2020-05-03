وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 38 حالة، مبينًا أن الوفيات الخمس هي لمقيمين من الجنسية الباكستانية والبنغلاديشية والأردنية، وحالتان لمقيمَين يحملان الجنسية الهندية.

سجّلت الكويت اليوم 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد إجمالي عدد الإصابات إلى 4983 حالة.

خلال 24 ساعة.. 364 إصابة جديدة بكورونا في الكويت صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-03 سجّلت الكويت اليوم 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد إجمالي عدد الإصابات إلى 4983 حالة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 38 حالة، مبينًا أن الوفيات الخمس هي لمقيمين من الجنسية الباكستانية والبنغلاديشية والأردنية، وحالتان لمقيمَين يحملان الجنسية الهندية.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 07:38 PM

خلال 24 ساعة.. 364 إصابة جديدة بكورونا في الكويت عبدالله السند: وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 4983 حالة





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سجّلت الكويت اليوم 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد إجمالي عدد الإصابات إلى 4983 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 38 حالة، مبينًا أن الوفيات الخمس هي لمقيمين من الجنسية الباكستانية والبنغلاديشية والأردنية، وحالتان لمقيمَين يحملان الجنسية الهندية.