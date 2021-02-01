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"القرني" يصدر كتابه "الاستعارات الاتجاهية في أغاني الحياة للشابي"

تناول فيه العلاقةَ بين الاتجاهات الحركية وطريقة تكوين الفكر لدى الفرد

أصدر طارق بن سعد بريك القرني باكورة إنتاجه الأدبي وهو كتاب بعنوان "الاستعارات الاتجاهية في أغاني الحياة للشابي"، تناول فيه العلاقةَ بين الاتجاهات الحركية وطريقة تكوين الفكر لدى الفرد، وهي علاقة لغوية نفسية ذات أبعاد عقلية عصبية.

ويُطبق الكتاب هذه النظرية على ديوان للشاعر التونسي المعروف أبي القاسم الشابي "أغاني الحياة" حيث يحاول تفسير العلاقة بين اللغة واختيار المفردة بناءً على إدراكات تَمثَلها الشاعر.

ورأى الباحث طارق القرني أن تناول شعر الشابي من زاوية نظر أخرى لزوايا نظر الدراسات الأخرى لذلك اختار أن تكون زاوية النظر هذه الاستعارات الاتجاهية العليا وقيمتها الشعرية.

الكتاب طُبع في دار ملامح في الشارقة، وسيتم نشره في أسواق الكتب قريبًا.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"القرني" يصدر كتابه "الاستعارات الاتجاهية في أغاني الحياة للشابي"
سبق

أصدر طارق بن سعد بريك القرني باكورة إنتاجه الأدبي وهو كتاب بعنوان "الاستعارات الاتجاهية في أغاني الحياة للشابي"، تناول فيه العلاقةَ بين الاتجاهات الحركية وطريقة تكوين الفكر لدى الفرد، وهي علاقة لغوية نفسية ذات أبعاد عقلية عصبية.

ويُطبق الكتاب هذه النظرية على ديوان للشاعر التونسي المعروف أبي القاسم الشابي "أغاني الحياة" حيث يحاول تفسير العلاقة بين اللغة واختيار المفردة بناءً على إدراكات تَمثَلها الشاعر.

ورأى الباحث طارق القرني أن تناول شعر الشابي من زاوية نظر أخرى لزوايا نظر الدراسات الأخرى لذلك اختار أن تكون زاوية النظر هذه الاستعارات الاتجاهية العليا وقيمتها الشعرية.

الكتاب طُبع في دار ملامح في الشارقة، وسيتم نشره في أسواق الكتب قريبًا.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
12:36 AM

"القرني" يصدر كتابه "الاستعارات الاتجاهية في أغاني الحياة للشابي"

تناول فيه العلاقةَ بين الاتجاهات الحركية وطريقة تكوين الفكر لدى الفرد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر طارق بن سعد بريك القرني باكورة إنتاجه الأدبي وهو كتاب بعنوان "الاستعارات الاتجاهية في أغاني الحياة للشابي"، تناول فيه العلاقةَ بين الاتجاهات الحركية وطريقة تكوين الفكر لدى الفرد، وهي علاقة لغوية نفسية ذات أبعاد عقلية عصبية.

ويُطبق الكتاب هذه النظرية على ديوان للشاعر التونسي المعروف أبي القاسم الشابي "أغاني الحياة" حيث يحاول تفسير العلاقة بين اللغة واختيار المفردة بناءً على إدراكات تَمثَلها الشاعر.

ورأى الباحث طارق القرني أن تناول شعر الشابي من زاوية نظر أخرى لزوايا نظر الدراسات الأخرى لذلك اختار أن تكون زاوية النظر هذه الاستعارات الاتجاهية العليا وقيمتها الشعرية.

الكتاب طُبع في دار ملامح في الشارقة، وسيتم نشره في أسواق الكتب قريبًا.

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