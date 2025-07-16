النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

باكستان تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا

إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 257913 حالة

أعلنت السلطات الباكستانية عن تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تسجيل 2145 إصابة جديدة، وهي أدنى حصيلة يومية للضحايا منذ عدة أسابيع.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 257913 حالة، وعدد الوفيات بلغ 5426 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 178737 شخصًا، و1942 حالة في وضع حرج.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
باكستان تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الباكستانية عن تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تسجيل 2145 إصابة جديدة، وهي أدنى حصيلة يومية للضحايا منذ عدة أسابيع.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 257913 حالة، وعدد الوفيات بلغ 5426 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 178737 شخصًا، و1942 حالة في وضع حرج.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
06:08 PM

باكستان تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا

إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 257913 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
495

أعلنت السلطات الباكستانية عن تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تسجيل 2145 إصابة جديدة، وهي أدنى حصيلة يومية للضحايا منذ عدة أسابيع.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 257913 حالة، وعدد الوفيات بلغ 5426 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 178737 شخصًا، و1942 حالة في وضع حرج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,916
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,090

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة