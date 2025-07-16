باكستان تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا

أعلنت السلطات الباكستانية عن تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تسجيل 2145 إصابة جديدة، وهي أدنى حصيلة يومية للضحايا منذ عدة أسابيع.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 257913 حالة، وعدد الوفيات بلغ 5426 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 178737 شخصًا، و1942 حالة في وضع حرج.
أعلنت السلطات الباكستانية عن تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تسجيل 2145 إصابة جديدة، وهي أدنى حصيلة يومية للضحايا منذ عدة أسابيع.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 257913 حالة، وعدد الوفيات بلغ 5426 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 178737 شخصًا، و1942 حالة في وضع حرج.
أعلنت السلطات الباكستانية عن تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تسجيل 2145 إصابة جديدة، وهي أدنى حصيلة يومية للضحايا منذ عدة أسابيع.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 257913 حالة، وعدد الوفيات بلغ 5426 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 178737 شخصًا، و1942 حالة في وضع حرج.