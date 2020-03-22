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القبض على المواطن المسيء لجهود منسوبي الكادر الصحي ورجال الأمن

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتضمن إساءة وانتقاصًا للجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي، ورجال الأمن، بأسلوب ساخر ومتهكم، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض على ذلك الشخص، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية.

فيروس كورونا الجديد الشرطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على المواطن المسيء لجهود منسوبي الكادر الصحي ورجال الأمن
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتضمن إساءة وانتقاصًا للجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي، ورجال الأمن، بأسلوب ساخر ومتهكم، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض على ذلك الشخص، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
09:28 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:00 PM

القبض على المواطن المسيء لجهود منسوبي الكادر الصحي ورجال الأمن

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
21
23,486

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتضمن إساءة وانتقاصًا للجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي، ورجال الأمن، بأسلوب ساخر ومتهكم، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض على ذلك الشخص، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية.

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