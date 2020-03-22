القبض على المواطن المسيء لجهود منسوبي الكادر الصحي ورجال الأمن

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتضمن إساءة وانتقاصًا للجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي، ورجال الأمن، بأسلوب ساخر ومتهكم، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض على ذلك الشخص، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية.