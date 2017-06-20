"هدف": 30968 موظفة سعودية استفدن من برنامجي "قرة" و"وصول"

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن 30968 موظفة سعودية استفدن من برنامجي دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، ودعم حضانة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)، وذلك منذ إطلاق البرنامجين وحتى الآن، حيث يهدف البرنامجان إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي. واستفادت 29766 موظفة سعودية من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، حيث تصدرت منطقة الرياض أعداد المستفيدات، وبلغن 15714 مستفيدة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بعدد 11970 مستفيدة، ثم المنطقة الشرقية بـ4988 مستفيدة. ووصل عدد المستفيدات من برنامج دعم حضانة الأطفال للمرأة العاملة (قرة) إلى 1202 موظفة سعودية، يعمل 428 منهن في منطقة الرياض، كأكثر المناطق استفادةً من البرنامج، وتلتها منطقة مكة المكرمة بعدد 329 مستفيدة، ثم المنطقة الشرقية بعدد 296 مستفيدة. ويسعى "هدف" من خلال برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، إلى تحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وإيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وذلك عبر تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة. ويبلغ الدعم المالي الشهري المقدم للمسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً. وتضمنت شروط الالتحاق في البرنامج أن تكون فترة تسجيل الموظفة في التأمينات الاجتماعية أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل عن 8 آلاف ريال. ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في البرنامج من خلال الرابط http://wusool.sa . وفيما يتعلق ببرنامج دعم حضانة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)، فقد أتاح (هدف)، للمرأة العاملة السعودية، الاستفادة من البرنامج إلكترونياً من خلال زيارة الموقع الالكتروني على الرابط: www.qurrah.sa . ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة، وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات. ويسهم الصندوق بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: تغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: تغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: تغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: تغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد. ويدعم برنامج "قرة" زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرار النساء السعوديات في وظائفهم، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.

"هدف": 30968 موظفة سعودية استفدن من برنامجي "قرة" و"وصول" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-20 أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن 30968 موظفة سعودية استفدن من برنامجي دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، ودعم حضانة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)، وذلك منذ إطلاق البرنامجين وحتى الآن، حيث يهدف البرنامجان إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

واستفادت 29766 موظفة سعودية من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، حيث تصدرت منطقة الرياض أعداد المستفيدات، وبلغن 15714 مستفيدة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بعدد 11970 مستفيدة، ثم المنطقة الشرقية بـ4988 مستفيدة.

ووصل عدد المستفيدات من برنامج دعم حضانة الأطفال للمرأة العاملة (قرة) إلى 1202 موظفة سعودية، يعمل 428 منهن في منطقة الرياض، كأكثر المناطق استفادةً من البرنامج، وتلتها منطقة مكة المكرمة بعدد 329 مستفيدة، ثم المنطقة الشرقية بعدد 296 مستفيدة.

ويسعى "هدف" من خلال برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، إلى تحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وإيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وذلك عبر تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويبلغ الدعم المالي الشهري المقدم للمسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً.

وتضمنت شروط الالتحاق في البرنامج أن تكون فترة تسجيل الموظفة في التأمينات الاجتماعية أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل عن 8 آلاف ريال. ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في البرنامج من خلال الرابط http://wusool.sa.

وفيما يتعلق ببرنامج دعم حضانة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)، فقد أتاح (هدف)، للمرأة العاملة السعودية، الاستفادة من البرنامج إلكترونياً من خلال زيارة الموقع الالكتروني على الرابط: www.qurrah.sa.

ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة، وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات.

ويسهم الصندوق بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: تغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: تغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: تغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: تغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويدعم برنامج "قرة" زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرار النساء السعوديات في وظائفهم، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440 03:04 PM

"هدف": 30968 موظفة سعودية استفدن من برنامجي "قرة" و"وصول" تهدفان إلى تمكين المرأة العاملة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل





A A A





7 مشاركة

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن 30968 موظفة سعودية استفدن من برنامجي دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، ودعم حضانة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)، وذلك منذ إطلاق البرنامجين وحتى الآن، حيث يهدف البرنامجان إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

واستفادت 29766 موظفة سعودية من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، حيث تصدرت منطقة الرياض أعداد المستفيدات، وبلغن 15714 مستفيدة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بعدد 11970 مستفيدة، ثم المنطقة الشرقية بـ4988 مستفيدة.

ووصل عدد المستفيدات من برنامج دعم حضانة الأطفال للمرأة العاملة (قرة) إلى 1202 موظفة سعودية، يعمل 428 منهن في منطقة الرياض، كأكثر المناطق استفادةً من البرنامج، وتلتها منطقة مكة المكرمة بعدد 329 مستفيدة، ثم المنطقة الشرقية بعدد 296 مستفيدة.

ويسعى "هدف" من خلال برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، إلى تحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وإيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وذلك عبر تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويبلغ الدعم المالي الشهري المقدم للمسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً.

وتضمنت شروط الالتحاق في البرنامج أن تكون فترة تسجيل الموظفة في التأمينات الاجتماعية أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل عن 8 آلاف ريال. ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في البرنامج من خلال الرابط http://wusool.sa.

وفيما يتعلق ببرنامج دعم حضانة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)، فقد أتاح (هدف)، للمرأة العاملة السعودية، الاستفادة من البرنامج إلكترونياً من خلال زيارة الموقع الالكتروني على الرابط: www.qurrah.sa.

ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة، وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات.

ويسهم الصندوق بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: تغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: تغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: تغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: تغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويدعم برنامج "قرة" زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرار النساء السعوديات في وظائفهم، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.