النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معلمون يشتكون من مواقف مدفوعة الأجر لسياراتهم بمدارس مكة

أكدوا أنه مخالف لتوجيهات أمانة العاصمة المقدسة

تذمَّر عدد من المعلمين في خمس مدارس بمكة المكرمة، من فرض رسوم عليهم في المواقف المخصصة لمدارسهم، بقيمة بلغت 210 ريالات شهريًّا، مقابل إيقاف مركباتهم طيلة ساعات اليوم الدراسي، وسط شكوى من هذا الإجراء الذي سيضطرهم إلى تصعيد الأمر إلى مدير تعليم المنطقة؛ لإيجاد الحلول العاجلة.

وعن المدارس التي ستخضع مواقفها لرسوم من قِبل الشركة المشغلة للمواقف بمكة المكرمة بحسب المعلمين؛ هي: مدرسة عامر بن فهيرة المتوسطة، ومدرسة أبو زمعة البلوي الابتدائية، ومدرسة حمزة بن عبدالمطلب الابتدائية، ومدرسة أبي بكر الصديق، وثانوية أم القرى؛ حيث سيضطر المعلمون فيها لدفع رسوم شهرية مقابل وقوفهم في تلك المواقف المخصصة لهم من قبل.

وقال وكيل مدرسة عامر بن فهيرة المتوسطة سامي أبو جمال، لـ"سبق": "فوجئنا بإنذارات من قبل الموظف المختص؛ حيث حضر إلينا وأكد أنه بدءًا من غد سيتم احتساب رسوم على المواقف، ومخالفة السيارات التي لم يلتزم أصحابها من المعلمين بالاشتراك في الرسوم الشهرية المقدرة بـ210 ريالات شهريًّا".

وأشار إلى أن ذلك الإجراء يخالف ما صرحت به أمانة العاصمة المقدسة في وقت سابق، بأنها استثنت الموظفين بما فيهم المعلمون والطلاب أثناء الدوام الرسمي من رسوم المواقف مدفوعة الأجر.

وطالب بضرورة استثنائهم من تلك الرسوم التي تكلفهم صرف مبالغ طائلة طيلة العام الدراسي، لافتًا إلى أنهم بصدد رفع شكوى لمدير تعليم مكة لحل هذه الأزمة، التي لم يتبقَّ على تنفيذها سوى يوم واحد فقط.

من جانبه وعد المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رائد سمرقندي، بتقصي الحقائق والتواصل مع الشركة المشغلة؛ للتأكد من شكوى المعلمين، وفي حال وروده سيتم نشره.

مدارس مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
معلمون يشتكون من مواقف مدفوعة الأجر لسياراتهم بمدارس مكة
سبق

تذمَّر عدد من المعلمين في خمس مدارس بمكة المكرمة، من فرض رسوم عليهم في المواقف المخصصة لمدارسهم، بقيمة بلغت 210 ريالات شهريًّا، مقابل إيقاف مركباتهم طيلة ساعات اليوم الدراسي، وسط شكوى من هذا الإجراء الذي سيضطرهم إلى تصعيد الأمر إلى مدير تعليم المنطقة؛ لإيجاد الحلول العاجلة.

وعن المدارس التي ستخضع مواقفها لرسوم من قِبل الشركة المشغلة للمواقف بمكة المكرمة بحسب المعلمين؛ هي: مدرسة عامر بن فهيرة المتوسطة، ومدرسة أبو زمعة البلوي الابتدائية، ومدرسة حمزة بن عبدالمطلب الابتدائية، ومدرسة أبي بكر الصديق، وثانوية أم القرى؛ حيث سيضطر المعلمون فيها لدفع رسوم شهرية مقابل وقوفهم في تلك المواقف المخصصة لهم من قبل.

وقال وكيل مدرسة عامر بن فهيرة المتوسطة سامي أبو جمال، لـ"سبق": "فوجئنا بإنذارات من قبل الموظف المختص؛ حيث حضر إلينا وأكد أنه بدءًا من غد سيتم احتساب رسوم على المواقف، ومخالفة السيارات التي لم يلتزم أصحابها من المعلمين بالاشتراك في الرسوم الشهرية المقدرة بـ210 ريالات شهريًّا".

وأشار إلى أن ذلك الإجراء يخالف ما صرحت به أمانة العاصمة المقدسة في وقت سابق، بأنها استثنت الموظفين بما فيهم المعلمون والطلاب أثناء الدوام الرسمي من رسوم المواقف مدفوعة الأجر.

وطالب بضرورة استثنائهم من تلك الرسوم التي تكلفهم صرف مبالغ طائلة طيلة العام الدراسي، لافتًا إلى أنهم بصدد رفع شكوى لمدير تعليم مكة لحل هذه الأزمة، التي لم يتبقَّ على تنفيذها سوى يوم واحد فقط.

من جانبه وعد المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رائد سمرقندي، بتقصي الحقائق والتواصل مع الشركة المشغلة؛ للتأكد من شكوى المعلمين، وفي حال وروده سيتم نشره.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
04:49 PM

معلمون يشتكون من مواقف مدفوعة الأجر لسياراتهم بمدارس مكة

أكدوا أنه مخالف لتوجيهات أمانة العاصمة المقدسة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
12
4,298

تذمَّر عدد من المعلمين في خمس مدارس بمكة المكرمة، من فرض رسوم عليهم في المواقف المخصصة لمدارسهم، بقيمة بلغت 210 ريالات شهريًّا، مقابل إيقاف مركباتهم طيلة ساعات اليوم الدراسي، وسط شكوى من هذا الإجراء الذي سيضطرهم إلى تصعيد الأمر إلى مدير تعليم المنطقة؛ لإيجاد الحلول العاجلة.

وعن المدارس التي ستخضع مواقفها لرسوم من قِبل الشركة المشغلة للمواقف بمكة المكرمة بحسب المعلمين؛ هي: مدرسة عامر بن فهيرة المتوسطة، ومدرسة أبو زمعة البلوي الابتدائية، ومدرسة حمزة بن عبدالمطلب الابتدائية، ومدرسة أبي بكر الصديق، وثانوية أم القرى؛ حيث سيضطر المعلمون فيها لدفع رسوم شهرية مقابل وقوفهم في تلك المواقف المخصصة لهم من قبل.

وقال وكيل مدرسة عامر بن فهيرة المتوسطة سامي أبو جمال، لـ"سبق": "فوجئنا بإنذارات من قبل الموظف المختص؛ حيث حضر إلينا وأكد أنه بدءًا من غد سيتم احتساب رسوم على المواقف، ومخالفة السيارات التي لم يلتزم أصحابها من المعلمين بالاشتراك في الرسوم الشهرية المقدرة بـ210 ريالات شهريًّا".

وأشار إلى أن ذلك الإجراء يخالف ما صرحت به أمانة العاصمة المقدسة في وقت سابق، بأنها استثنت الموظفين بما فيهم المعلمون والطلاب أثناء الدوام الرسمي من رسوم المواقف مدفوعة الأجر.

وطالب بضرورة استثنائهم من تلك الرسوم التي تكلفهم صرف مبالغ طائلة طيلة العام الدراسي، لافتًا إلى أنهم بصدد رفع شكوى لمدير تعليم مكة لحل هذه الأزمة، التي لم يتبقَّ على تنفيذها سوى يوم واحد فقط.

من جانبه وعد المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رائد سمرقندي، بتقصي الحقائق والتواصل مع الشركة المشغلة؛ للتأكد من شكوى المعلمين، وفي حال وروده سيتم نشره.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,173
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,666
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,041
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,407

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة