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‫شاهد.. بلدية "وادي الدواسر" تنفي شائعة سقوط البوابة الأكبر في العالم

‫قالت لـ "سبق" إن ما تم الإشارة إليه هو شكل جمالي لا يؤثر على حالته الراهنة

نفت بلدية محافظة وادي الدواسر، ما نشر وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول البوابة الأكبر في العالم؛ والذي وثقه مندوب زعم من خلاله أن البوابة تنذر بكارثة وآيلة للسقوط وأنه ناشد عدة مرات بدون فائدة، حسب وصفه.

‫وفي التفاصيل، أوضحت "البلدية" في ردها على "سبق"، أن بوابة وادي الدواسر سليمة إنشائياً، وما تمت الإشارة آلية ما هو إلا شكل جمالي لا يؤثر على حالة البوابة إنشائياً؛ وخرجت لجنة في فترة سابقة بعد ورود شكوى رسمية وتبين سلامتها، مبينة في ردها إلى أن البلدية يهمها في المقام الأول سلامة الجميع وأنها حريصة كل الحرص على ما من شأنه النهوض بالمحافظة.

‫ومن جهته، قال رئيس البلدية صالح بن جري السليس لـ "سبق" إن أبواب البلدية مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم، ويتم استقبالها عبر الاتصال على الرقم ٠١١٧٨٤٠٠٤٤، أو عبر حسابهم الرسمي بتويتر ‪@bldiah1، وللإبلاغ عن المخالفات الخطيرة التواصل فوراً مع الرقم الموحد ٩٤٠ لسرعة مباشرتها".

‫يذكر أن بوابة محافظة وادي الدواسر، أصبحت معلماً سعودياً وسياحياً بارزاً، لفت الأنظار لكل المسافرين، وتقع على امتداد الطريق السريع "وادي الدواسر- الرياض- وادي الدواسر- الجنوب" بطول 60 متراً".

‫وهي مُسجلة في موسوعة جينيس، وتحمل مقاييس عالمية كأطول دلة في العالم بارتفاع وصل 26 متراً، ويتوسط الدلتان مدخن بقاعدة مربعة يبلغ طول ضلعها 8 أمتار وبارتفاع 11 متراً، ويعتبر أيضاً الأكبر في العالم، وقد صمم بداخلها مركز أمني يشرف على الطريقين، ويعلوه فنجان بقطر 7 أمتار، وهو الأكبر بالعالم، وتكفل ببنائها رجل الأعمال سلمان حمود الهدلاء، وتعد رمزاً للكرم وحسن الضيافة لأهالي وادي الدواسر.

وادي الدواسر البوابة الأكبر في العالم بلدية وادي الدواسر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫شاهد.. بلدية "وادي الدواسر" تنفي شائعة سقوط البوابة الأكبر في العالم
سبق

نفت بلدية محافظة وادي الدواسر، ما نشر وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول البوابة الأكبر في العالم؛ والذي وثقه مندوب زعم من خلاله أن البوابة تنذر بكارثة وآيلة للسقوط وأنه ناشد عدة مرات بدون فائدة، حسب وصفه.

‫وفي التفاصيل، أوضحت "البلدية" في ردها على "سبق"، أن بوابة وادي الدواسر سليمة إنشائياً، وما تمت الإشارة آلية ما هو إلا شكل جمالي لا يؤثر على حالة البوابة إنشائياً؛ وخرجت لجنة في فترة سابقة بعد ورود شكوى رسمية وتبين سلامتها، مبينة في ردها إلى أن البلدية يهمها في المقام الأول سلامة الجميع وأنها حريصة كل الحرص على ما من شأنه النهوض بالمحافظة.

‫ومن جهته، قال رئيس البلدية صالح بن جري السليس لـ "سبق" إن أبواب البلدية مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم، ويتم استقبالها عبر الاتصال على الرقم ٠١١٧٨٤٠٠٤٤، أو عبر حسابهم الرسمي بتويتر ‪@bldiah1، وللإبلاغ عن المخالفات الخطيرة التواصل فوراً مع الرقم الموحد ٩٤٠ لسرعة مباشرتها".

‫يذكر أن بوابة محافظة وادي الدواسر، أصبحت معلماً سعودياً وسياحياً بارزاً، لفت الأنظار لكل المسافرين، وتقع على امتداد الطريق السريع "وادي الدواسر- الرياض- وادي الدواسر- الجنوب" بطول 60 متراً".

‫وهي مُسجلة في موسوعة جينيس، وتحمل مقاييس عالمية كأطول دلة في العالم بارتفاع وصل 26 متراً، ويتوسط الدلتان مدخن بقاعدة مربعة يبلغ طول ضلعها 8 أمتار وبارتفاع 11 متراً، ويعتبر أيضاً الأكبر في العالم، وقد صمم بداخلها مركز أمني يشرف على الطريقين، ويعلوه فنجان بقطر 7 أمتار، وهو الأكبر بالعالم، وتكفل ببنائها رجل الأعمال سلمان حمود الهدلاء، وتعد رمزاً للكرم وحسن الضيافة لأهالي وادي الدواسر.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
10:49 PM

‫شاهد.. بلدية "وادي الدواسر" تنفي شائعة سقوط البوابة الأكبر في العالم

‫قالت لـ "سبق" إن ما تم الإشارة إليه هو شكل جمالي لا يؤثر على حالته الراهنة

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
6
15,915

نفت بلدية محافظة وادي الدواسر، ما نشر وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول البوابة الأكبر في العالم؛ والذي وثقه مندوب زعم من خلاله أن البوابة تنذر بكارثة وآيلة للسقوط وأنه ناشد عدة مرات بدون فائدة، حسب وصفه.

‫وفي التفاصيل، أوضحت "البلدية" في ردها على "سبق"، أن بوابة وادي الدواسر سليمة إنشائياً، وما تمت الإشارة آلية ما هو إلا شكل جمالي لا يؤثر على حالة البوابة إنشائياً؛ وخرجت لجنة في فترة سابقة بعد ورود شكوى رسمية وتبين سلامتها، مبينة في ردها إلى أن البلدية يهمها في المقام الأول سلامة الجميع وأنها حريصة كل الحرص على ما من شأنه النهوض بالمحافظة.

‫ومن جهته، قال رئيس البلدية صالح بن جري السليس لـ "سبق" إن أبواب البلدية مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم، ويتم استقبالها عبر الاتصال على الرقم ٠١١٧٨٤٠٠٤٤، أو عبر حسابهم الرسمي بتويتر ‪@bldiah1، وللإبلاغ عن المخالفات الخطيرة التواصل فوراً مع الرقم الموحد ٩٤٠ لسرعة مباشرتها".

‫يذكر أن بوابة محافظة وادي الدواسر، أصبحت معلماً سعودياً وسياحياً بارزاً، لفت الأنظار لكل المسافرين، وتقع على امتداد الطريق السريع "وادي الدواسر- الرياض- وادي الدواسر- الجنوب" بطول 60 متراً".

‫وهي مُسجلة في موسوعة جينيس، وتحمل مقاييس عالمية كأطول دلة في العالم بارتفاع وصل 26 متراً، ويتوسط الدلتان مدخن بقاعدة مربعة يبلغ طول ضلعها 8 أمتار وبارتفاع 11 متراً، ويعتبر أيضاً الأكبر في العالم، وقد صمم بداخلها مركز أمني يشرف على الطريقين، ويعلوه فنجان بقطر 7 أمتار، وهو الأكبر بالعالم، وتكفل ببنائها رجل الأعمال سلمان حمود الهدلاء، وتعد رمزاً للكرم وحسن الضيافة لأهالي وادي الدواسر.

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