أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن زلزالاً ضرب، اليوم الاثنين، محافظة فارس جنوب غرب إيران.
وأوضح التلفزيون الحكومي الإيراني أن قوة الزلزال تبلغ 5.4 درجة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب محافظة فارس جنوب غرب إيران
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن زلزالاً ضرب، اليوم الاثنين، محافظة فارس جنوب غرب إيران.
وأوضح التلفزيون الحكومي الإيراني أن قوة الزلزال تبلغ 5.4 درجة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب محافظة فارس جنوب غرب إيرانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-27
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن زلزالاً ضرب، اليوم الاثنين، محافظة فارس جنوب غرب إيران.
27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
05:41 PM
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب محافظة فارس جنوب غرب إيران
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن زلزالاً ضرب، اليوم الاثنين، محافظة فارس جنوب غرب إيران.
وأوضح التلفزيون الحكومي الإيراني أن قوة الزلزال تبلغ 5.4 درجة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
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