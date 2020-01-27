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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب محافظة فارس جنوب غرب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن زلزالاً ضرب، اليوم الاثنين، محافظة فارس جنوب غرب إيران.
وأوضح التلفزيون الحكومي الإيراني أن قوة الزلزال تبلغ 5.4 درجة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

زلزال إيران

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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب محافظة فارس جنوب غرب إيران
سبق

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن زلزالاً ضرب، اليوم الاثنين، محافظة فارس جنوب غرب إيران.
وأوضح التلفزيون الحكومي الإيراني أن قوة الزلزال تبلغ 5.4 درجة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
05:41 PM

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب محافظة فارس جنوب غرب إيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن زلزالاً ضرب، اليوم الاثنين، محافظة فارس جنوب غرب إيران.
وأوضح التلفزيون الحكومي الإيراني أن قوة الزلزال تبلغ 5.4 درجة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

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