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لدغ ثعبان سامّ طفلًا وحاول خالُه إنقاذه فماتا معًا

في إحدى قرى شمال مصر

قضى نجار وابن شقيقته، في مصر؛ إثر تعرضهما للدغات من ثعبان سام داخل منزل في إحدى قرى محافظة الشرقية، شمال شرق القاهرة.

وحسب صحيفة "الدستور" المصرية؛ فإن مستشفى بلبيس المركزي، في محافظة الشرقية، استقبل الطفل كرم (عام واحد)، وخاله "م" (54 عامًا)، وهما من سكان قرية العدلية، مصابيْن بلدغة ثعبان، وتوفيا فور وصولهما.

وفي تحقيقات النيابة العامة، شهدت والدة الطفل، ونجل النجار: بأنه أثناء وجود الطفل في المنزل، تسلل إليه الثعبان ولدغه، وأثناء محاولة النجار (خال المجني عليه) إنقاذه، لدغه الثعبان هو الآخر؛ فيما أكد فحص الصحة، أن الوفاة حدثت نتيجة التعرض للدغة ثعبان وفشل في التنفس بسبب السم.

مصر ثعبان سام

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لدغ ثعبان سامّ طفلًا وحاول خالُه إنقاذه فماتا معًا
سبق

قضى نجار وابن شقيقته، في مصر؛ إثر تعرضهما للدغات من ثعبان سام داخل منزل في إحدى قرى محافظة الشرقية، شمال شرق القاهرة.

وحسب صحيفة "الدستور" المصرية؛ فإن مستشفى بلبيس المركزي، في محافظة الشرقية، استقبل الطفل كرم (عام واحد)، وخاله "م" (54 عامًا)، وهما من سكان قرية العدلية، مصابيْن بلدغة ثعبان، وتوفيا فور وصولهما.

وفي تحقيقات النيابة العامة، شهدت والدة الطفل، ونجل النجار: بأنه أثناء وجود الطفل في المنزل، تسلل إليه الثعبان ولدغه، وأثناء محاولة النجار (خال المجني عليه) إنقاذه، لدغه الثعبان هو الآخر؛ فيما أكد فحص الصحة، أن الوفاة حدثت نتيجة التعرض للدغة ثعبان وفشل في التنفس بسبب السم.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
09:04 AM

لدغ ثعبان سامّ طفلًا وحاول خالُه إنقاذه فماتا معًا

في إحدى قرى شمال مصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,416

قضى نجار وابن شقيقته، في مصر؛ إثر تعرضهما للدغات من ثعبان سام داخل منزل في إحدى قرى محافظة الشرقية، شمال شرق القاهرة.

وحسب صحيفة "الدستور" المصرية؛ فإن مستشفى بلبيس المركزي، في محافظة الشرقية، استقبل الطفل كرم (عام واحد)، وخاله "م" (54 عامًا)، وهما من سكان قرية العدلية، مصابيْن بلدغة ثعبان، وتوفيا فور وصولهما.

وفي تحقيقات النيابة العامة، شهدت والدة الطفل، ونجل النجار: بأنه أثناء وجود الطفل في المنزل، تسلل إليه الثعبان ولدغه، وأثناء محاولة النجار (خال المجني عليه) إنقاذه، لدغه الثعبان هو الآخر؛ فيما أكد فحص الصحة، أن الوفاة حدثت نتيجة التعرض للدغة ثعبان وفشل في التنفس بسبب السم.

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